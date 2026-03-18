Atlético Nacional: con figuras, pero sin equipo

Atlético Nacional sufrió una nueva derrota ante Millonarios. Cuerpo técnico y jugadores altamente criticados.

Atlético Nacional humillado en Bogotá | Vizzor

Nueva derrota de Atlético Nacional ante Millonarios. Después del batacazo de los ‘embajadores’ en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, bogotanos y paisas se volvieron a encontrar. Con una nueva actuación estelar de Rodrigo Contreras, los dirigidos por Fabián Bustos vencieron por tres goles a cero.

Ahora bien, el marcador sentencia una clara y vergonzosa goleada para el verde de Antioquia. Sin embargo, el contexto del partido deja un equipo que tuvo dos expulsados y una pena máxima fallada. Si bien es innegable la victoria y supremacía de Millonarios, Nacional no comenzó mal el encuentro y hasta fue superior que su rival hasta el minuto 14.

Alfredo Morelos tuvo la chance de poner en ventaja a su equipo y la historia hubiera podido ser otra. No obstante, el ‘búfalo’ mandó el balón a las tribunas y un minuto después, los locales se pusieron en ventaja. Y, para seguir poniendo todo cuesta arriba, después de la media hora de partido, William Tesillo vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. La cereza del pastel fue al minuto 49 cuando Jorman Campuzano cayó en la provocación de Rodrigo Contreras y también vio la tarjeta roja.

¿Diego Arias o los jugadores de Atlético Nacional?

Ni uno, ni el otro. Ambos son claramente responsables. De hecho, cualquier podría decir que no hay culpabilidad de un DT cuando su equipo queda con dos jugadores menos, pero también es cierto que desde el banquillo también tiene que venir soluciones. Simón García, Dairon Asprilla, Juan Bauza y Elkin Rivero fueron los revulsivos utilizados por el técnico ‘verdolaga’.

Nicolás Rodríguez, al minuto 38, y Andrés Sarmiento, en el entretiempo, fueron las salidas más cuestionadas. Ahora bien, el bastión en defensa del conjunto antioqueño fue amonestado al minuto 11 por protestar. Eso para un jugador con basta experiencia como William Tesillo, con la banda de capitán y sabiendo el partido que se estaba jugando, también ha sido epicentro de varias críticas.

Sumado a eso, la irresponsabilidad de Jorman Campuzano también ha quedado en el ojo del huracán. Un futbolista que estuvo en Boca Juniors y que ha sido muy opcionado para estar en la Selección Colombia, no puede caer en provocaciones del rival tan infantiles como lo ocurrido con Rodrigo Contreras. Dos situaciones junto a la mala ejecución de la pena máxima de Alfredo Morelos, donde el entrenador no tiene incidencia alguna, sino los jugadores.

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