Hormiga González en vivo: transmisión del Levadiakos vs Olympiacos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 5

Sigue en vivo el Olympiacos vs Levadiakos y toda la actividad de la Hormiga González en la jornada 5 de la Superliga de Grecia.

Continúa el paso de Armando González por Grecia con un nuevo compromiso del Olympiacos, que se enfrenta al Levadiakos dentro de la jornada 5 de la Superliga de Grecia. El delantero mexicano buscará seguir sumando minutos y goles en su nueva aventura por el futbol europeo.

El conjunto de El Pireo parte con un amplio dominio histórico sobre su rival y buscará hacerlo valer en una nueva fecha del campeonato griego. Sigue aquí todos los detalles del encuentro y el mejor seguimiento al delantero mexicano, a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Horario y dónde ver Olympiacos vs Levadiakos hoy 20 de septiembre en la jornada 5 de la Liga de Grecia

El Olympiacos vs Levadiakos se disputa este domingo 20 de septiembre, correspondiente a la jornada 5 de la Superliga de Grecia. El partido comenzará a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Claro Sports.

Últimos resultados del Olympiacos vs Levadiakos en la Liga de Grecia

El historial favorece ampliamente al Olympiacos. En 45 partidos, el conjunto rojiblanco únicamente ha perdido tres veces ante el Levadiakos, además de registrar ocho empates, mientras que el resto de los enfrentamientos terminaron con victoria del equipo de El Pireo.

La derrota más reciente del legó en 2021, cuando cayó 3-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Grecia. Desde entonces se han registrado cinco victorias y dos empates, incluido el 0-0 del enfrentamiento más reciente, correspondiente a la jornada 21 del torneo pasado. En cuanto a la liga, hay que remontarse hasta abril de 2006 para encontrar la última derrota del Pireo frente al Levadiakos, también por marcador de 3-2 como visitante.

Últimos cinco enfrentamientos:

Levadiakos 0-0 Olympiacos | Superliga de Grecia | Jornada 21

Olympiacos 3-2 Levadiakos | Superliga de Grecia 2025-26 | Jornada 4

Levadiakos 0-1 Olympiacos | Superliga de Grecia 2024-25 | Jornada 21

Olympiacos 2-2 Levadiakos | Superliga de Grecia 2024-25 | Jornada 8

Olympiacos 6-0 Levadiakos | Superliga de Grecia 2022-23 | Jornada 25

Te puede interesar