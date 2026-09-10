Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Porto vs Benfica en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 7

Los Dragones y las Águilas se enfrentan en una nueva edición del clásico portugués con Santiago Gimenez como protagonista del Porto

Porto y Benfica vuelven a encontrarse en uno de los partidos que concentra la atención de la Liga de Portugal. Los Dragones recibirán a las Águilas este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la temporada 2026-27, en un duelo que también tendrá interés para la afición mexicana por la presencia de Santiago Gimenez con el conjunto local.

Horario y dónde ver Porto vs Benfica este 20 de septiembre en la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026

El Porto vs Benfica se disputará el domingo 20 de septiembre en el Estádio do Dragão, casa del conjunto de los Dragones. La Liga de Portugal programó el encuentro para las 20:30 horas de Portugal, por lo que el inicio será a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

La afición podrá seguir el partido en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que durante la temporada 2026-27 cuenta con transmisiones de la Liga de Portugal para México y distintos países de Centroamérica y el Caribe.

Para el público mexicano, uno de los nombres a seguir será Santiago Gimenez, quien forma parte del Porto y afronta una temporada en la que también regresó a disputar la Champions League con los Dragones. El delantero buscará tener participación en uno de los encuentros que marcan el calendario del fútbol portugués.

Últimos resultados del Porto vs Benfica en la Liga de Portugal

Los antecedentes recientes muestran una serie con resultados repartidos. Los últimos dos enfrentamientos de liga terminaron empatados, primero con un 0-0 en octubre de 2025 y posteriormente con un 2-2 en marzo de 2026.

En los cinco partidos más recientes del campeonato portugués, Benfica registra dos victorias, Porto una y se presentaron dos empates. En ese periodo, las Águilas marcaron 10 goles y los Dragones nueve.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga de Portugal:

7 de marzo de 2026: Benfica 2-2 Porto

Benfica 2-2 Porto 4 de octubre de 2025: Porto 0-0 Benfica

Porto 0-0 Benfica 5 de abril de 2025: Porto 1-4 Benfica

Porto 1-4 Benfica 9 de noviembre de 2024: Benfica 4-1 Porto

Benfica 4-1 Porto 2 de marzo de 2024: Porto 5-0 Benfica

El nuevo capítulo entre Porto y Benfica llegará en la séptima jornada de la temporada, con ambos equipos frente a frente en el Estádio do Dragão y con la oportunidad de sumar puntos en una etapa inicial del campeonato portugués.

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