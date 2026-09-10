Slavia Praha vs RC Lens en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 10 de septiembre
Los checos llegan invictos en su liga, mientras que el conjunto francés busca reaccionar tras dos derrotas consecutivas
¿A qué hora juegan Slavia Praha vs RC Lens hoy 10 de septiembre en Champions League 2026?
El partido entre Slavia Praha y RC Lens correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026-27 se disputa este jueves 10 de septiembre en la Eden Arena de Praga. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la Jornada 1 de la Champions League 2026?
El encuentro entre Slavia Praha y RC Lens se podrá seguir en México a través de FOX por televisión. En streaming, el partido estará disponible mediante FOX One, mientras que en Claro Sports podrás seguir todas las acciones, goles y resultado a través de nuestro minuto a minuto.
Alineaciones del Slavia Praha vs RC Lens, al momento
Las lesiones también condicionan los planes de ambos equipos. Slavia Praha tiene a Lukas Provod con una lesión en el tobillo, David Zima por una conmoción y Tomas Holes continúa fuera, mientras que el RC Lens no cuenta con Maik Nawrocki, Jonathan Gradit, Samson Baidoo, Nidal Celik y Jhoanner Chavez. Además, Yacine Titraoui y Matthieu Udol son duda para el encuentro.
Slavia Praha: Markovic; Chaloupek, N’Guessan, Zima; Isife, Sadilek, Nowak, Jurasek; Ayaosi, Chytil y Sturm.
RC Lens: Risser; Todibo, Ganiou, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras; Thauvin, Hazard y Sima.
¡UEFA Champions League, en vivo! Slavia recibe al Lens en la capital checa
Slavia Praha y RC Lens se enfrentan este jueves en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026-27, en un duelo que marca el regreso de ambos clubes al máximo torneo europeo. Los dos llegan con realidades distintas en sus campeonatos nacionales, pero con la misma necesidad de sumar desde el arranque en una fase donde cada punto puede resultar determinante.
El Slavia Praha atraviesa un gran inicio de temporada en República Checa, donde marcha invicto con cinco victorias y dos empates en sus primeros siete partidos. El equipo de Jindrich Trpisovsky llega después de golear 4-0 al Brno y buscará trasladar ese buen momento a una Champions en la que acumula 19 partidos consecutivos sin ganar.
El RC Lens, por su parte, vuelve a la competencia después de terminar segundo en la Ligue 1 durante la campaña anterior, además de conquistar la Coupe de France y posteriormente el Trophée des Champions. El conjunto dirigido por Dino Toppmoller comenzó el torneo francés con una goleada 5-2 ante Auxerre, aunque llega a Praga después de sufrir derrotas consecutivas frente a Strasbourg y Lorient.