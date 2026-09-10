Slavia Praha vs RC Lens en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

¡UEFA Champions League, en vivo! Slavia recibe al Lens en la capital checa

Slavia Praha y RC Lens se enfrentan este jueves en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026-27, en un duelo que marca el regreso de ambos clubes al máximo torneo europeo. Los dos llegan con realidades distintas en sus campeonatos nacionales, pero con la misma necesidad de sumar desde el arranque en una fase donde cada punto puede resultar determinante.

El Slavia Praha atraviesa un gran inicio de temporada en República Checa, donde marcha invicto con cinco victorias y dos empates en sus primeros siete partidos. El equipo de Jindrich Trpisovsky llega después de golear 4-0 al Brno y buscará trasladar ese buen momento a una Champions en la que acumula 19 partidos consecutivos sin ganar.

El RC Lens, por su parte, vuelve a la competencia después de terminar segundo en la Ligue 1 durante la campaña anterior, además de conquistar la Coupe de France y posteriormente el Trophée des Champions. El conjunto dirigido por Dino Toppmoller comenzó el torneo francés con una goleada 5-2 ante Auxerre, aunque llega a Praga después de sufrir derrotas consecutivas frente a Strasbourg y Lorient.