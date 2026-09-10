Estrela Amadora vs Braga en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 3
Sigue el partido de la Primeira Liga 2026-27 por Claro Sports, con dos equipos invictos que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación
Estrela Amadora y Braga se enfrentan este jueves 10 de septiembre en un partido pendiente de la jornada 3 de la Liga de Portugal 2026. Ambos equipos llegan sin derrotas en el campeonato y buscarán sumar tres puntos en un encuentro que podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.
El compromiso se disputará en el Estádio José Gomes de Amadora, inmueble inaugurado en 1957 y con capacidad para 9,288 aficionados. Braga llega ubicado en la sexta posición con siete puntos, mientras que Estrela Amadora ocupa el noveno puesto con seis unidades, en un arranque de temporada que mantiene a ambos clubes dentro de la pelea por los primeros lugares.
Horario y dónde ver Estrela Amadora vs Braga hoy 10 de septiembre en la jornada 3 de la Liga de Portugal
El partido entre Estrela Amadora y Braga comenzará a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, de este jueves 10 de septiembre. La transmisión estará disponible en la multiplataforma de Claro Sports, como parte de la cobertura de la Primeira Liga 2026-27. El juego se podrá seguir en vivo en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Braga llega al encuentro después de vencer 1-2 al Alverca, mientras que Estrela Amadora viene de empatar 2-2 ante Famalicao. El conjunto local suma nueve goles a favor y ocho en contra, mientras los visitantes acumulan cinco anotaciones y tres goles recibidos.
Últimos resultados del Estrela Amadora vs Braga en la Liga de Portugal
Los antecedentes recientes entre ambos equipos muestran una ventaja para Braga, que mantiene una racha de siete partidos consecutivos sin perder frente al Estrela Amadora. Sin embargo, los últimos dos enfrentamientos terminaron con empate en el marcador.
En mayo de 2026 igualaron 2-2 en un partido que tuvo cambios en el marcador durante los minutos finales. Braga se adelantó 2-1 al minuto 90 con un penalti de Pau Víctor, pero Stefan Lekovic consiguió el empate para Estrela Amadora al 90+6.
Antes de ese encuentro, ambos clubes también empataron 3-3 en enero de 2026. La última victoria de Braga fue un 0-1 en enero de 2025, mientras que anteriormente se registraron un empate 1-1 en agosto de 2024, un triunfo del Braga 3-0 en marzo de 2024 y un 2-4 para el conjunto visitante en septiembre de 2023.