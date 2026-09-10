Rafael Márquez reconoce comodidad en la Liga MX y asegura que el nivel definirá las convocatorias del Tri

El técnico nacional habló sobre el talento mexicano, la salida a Europa, el liderazgo y los criterios para integrar sus convocatorias

En una dinámica exclusiva para Claro Sports en W Radio, Rafael Márquez, nuevo técnico de la Selección Mexicana respondió de manera directa sobre el talento nacional, la comodidad que existe en la Liga MX, la necesidad de competir en Europa y las condiciones que deberán cumplir quienes quieran mantenerse en sus convocatorias.

Sobre la posibilidad de emigrar a Europa, el exjugador del Barcelona rechazó que exista una edad específica para dar el salto. “Yo salí una segunda vez a los 33 años”, explicó, quien durante su carrera vivió dos etapas en el fútbol europeo y pretende trasladar esa mentalidad a sus seleccionados.

El estratega tricolor fue cuestionado sobre si existen futbolistas mexicanos demasiado cómodos en la Liga MX. Márquez respondió con un contundente “sí”.

La jerarquía tampoco garantizará un lugar dentro del equipo nacional. Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a dejar fuera a una figura histórica que no atraviese por un buen momento, Márquez estableció el criterio que pretende mantener durante su gestión: “En selección siempre vamos a llamar al que esté en su mejor nivel”.

Messi, Guardiola, Javier Aguirre y las figuras más influyentes de su carrera

La dinámica también permitió conocer cómo resume Márquez algunas de las figuras y etapas más importantes de su carrera. Definió al Barcelona como un “sueño cumplido”, a la Selección Mexicana como “un orgullo”, a Javier Aguirre como “un gran maestro”, a Lionel Messi como “el mejor de todos” y a Pep Guardiola como “el mejor entrenador que he tenido”. Andrés Guardado, quien ahora forma parte de su cuerpo técnico, fue definido como “un gran pupilo”.

De cara a los próximos años, Márquez calificó al Mundial 2026 como “una ilusión” y al Mundial 2030 como “un gran reto”. Entre ambos aparece ahora su primera experiencia como máximo responsable del Tricolor, con una idea clara sobre el tipo de futbolista que quiere encontrar: jugadores dispuestos a competir por su lugar, abandonar zonas de comodidad y demostrar con rendimiento que merecen vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

Te puede interesar