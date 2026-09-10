Rafael Márquez reconoce comodidad en la Liga MX y asegura que el nivel definirá las convocatorias del Tri
El técnico nacional habló sobre el talento mexicano, la salida a Europa, el liderazgo y los criterios para integrar sus convocatorias
En una dinámica exclusiva para Claro Sports en W Radio, Rafael Márquez, nuevo técnico de la Selección Mexicana respondió de manera directa sobre el talento nacional, la comodidad que existe en la Liga MX, la necesidad de competir en Europa y las condiciones que deberán cumplir quienes quieran mantenerse en sus convocatorias.
Sobre la posibilidad de emigrar a Europa, el exjugador del Barcelona rechazó que exista una edad específica para dar el salto. “Yo salí una segunda vez a los 33 años”, explicó, quien durante su carrera vivió dos etapas en el fútbol europeo y pretende trasladar esa mentalidad a sus seleccionados.
El estratega tricolor fue cuestionado sobre si existen futbolistas mexicanos demasiado cómodos en la Liga MX. Márquez respondió con un contundente “sí”.
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La jerarquía tampoco garantizará un lugar dentro del equipo nacional. Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a dejar fuera a una figura histórica que no atraviese por un buen momento, Márquez estableció el criterio que pretende mantener durante su gestión: “En selección siempre vamos a llamar al que esté en su mejor nivel”.
Messi, Guardiola, Javier Aguirre y las figuras más influyentes de su carrera
La dinámica también permitió conocer cómo resume Márquez algunas de las figuras y etapas más importantes de su carrera. Definió al Barcelona como un “sueño cumplido”, a la Selección Mexicana como “un orgullo”, a Javier Aguirre como “un gran maestro”, a Lionel Messi como “el mejor de todos” y a Pep Guardiola como “el mejor entrenador que he tenido”. Andrés Guardado, quien ahora forma parte de su cuerpo técnico, fue definido como “un gran pupilo”.
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De cara a los próximos años, Márquez calificó al Mundial 2026 como “una ilusión” y al Mundial 2030 como “un gran reto”. Entre ambos aparece ahora su primera experiencia como máximo responsable del Tricolor, con una idea clara sobre el tipo de futbolista que quiere encontrar: jugadores dispuestos a competir por su lugar, abandonar zonas de comodidad y demostrar con rendimiento que merecen vestir la camiseta de la Selección Mexicana.