Estrela Amadora remonta al Braga con doblete de Ianis Stoica y le quita el invicto en Portugal
Los Tricolores vencieron 2-1 al conjunto dirigido por Carlos Vicens en el partido pendiente de la jornada 3 de la Primeira Liga 2026-27
El Estrela Amadora terminó con el invicto del Braga en la Primeira Liga 2026-27 después de imponerse 2-1 en el partido pendiente de la jornada 3. Los Tricolores sorprendieron y remontaron el marcador con un doblete de Ianis Stoica, quien se convirtió en el protagonista del encuentro disputado en el Estadio Complexo Desportivo de Alverca.
Los dirigidos por Carlos Vicens tomaron ventaja apenas al minuto cinco. La jugada inició con una pérdida de balón de Rafa Soares en la salida del Estrela Amadora. Mario Dorgeles recuperó y habilitó a Fran Navarro, quien cedió para Pau Víctor; el atacante dejó la pelota para Gabriel Martínez, que controló, recortó hacia el centro y sacó un disparo al segundo poste para vencer a Léo Linck.
Los locales buscaron reaccionar y estuvieron cerca del empate al minuto 26 después de un error defensivo de Gustaf Lagerbielke. El defensor intentó retrasar el balón, pero Leandro Antonetti aprovechó el regalo y sacó un disparo de zurda que se fue desviado por poco.
MÁS INFORMACIÓN: Luis Suárez estira su racha: tercer partido al hilo anotando con el Sporting de Lisboa
La igualdad llegó antes del descanso. Al minuto 45, Ianis Stoica apareció dentro del área para marcar el 1-1 después de una jugada colectiva por la derecha. Eddy Doué se combinó con Max Scholze y posteriormente envió un centro raso que encontró al delantero rumano, quien definió de primera intención con la pierna derecha.
El propio Stoica completó la remontada al minuto 56. Lovro Zvonarek inició el ataque en el mediocampo y abrió la jugada hacia Abraham Marcus, quien envió un centro con la zurda al segundo poste. El atacante rumano ganó el duelo aéreo y conectó un cabezazo para superar al portero del Braga y colocar el 2-1 definitivo.
Con este resultado, Stoica llegó a tres goles en la temporada con el Estrela Amadora. El delantero ya había marcado anteriormente en la jornada 4, cuando anotó en la victoria de los Tricolores por 2-3 como visitantes frente al Nacional.
La victoria permitió al Estrela Amadora subir a la sexta posición de la tabla general con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres empates, además de mantener su condición de invicto en el campeonato. Por su parte, Braga sufrió su primera derrota de la temporada y quedó en el octavo lugar con siete unidades, con dos victorias, un empate y una derrota.
MÁS INFORMACIÓN: Benfica impone condiciones ante Marítimo y se lleva el triunfo con goleada en la Liga de Portugal
Los dos equipos volverán a la actividad el próximo lunes 14 de septiembre en la jornada 6 de la Primeira Liga. El Braga recibirá al Estoril, mientras que el Estrela Amadora visitará al Rio Ave en busca de mantener su buen inicio de campaña.