Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado atletismo, finales 100m varonil y femenil en directo

Disfruta en vivo por Claro Sports las finales de los 100 metros varonil y femenil desde los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La velocidad acapara los reflectores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la disputa de las esperadas finales de los 100 metros planos, tanto en la rama varonil como en la femenil. Los mejores velocistas de la región buscarán el título centroamericano en una de las pruebas más emblemáticas del atletismo.

Sigue la transmisión en vivo de las finales de los 100 metros varonil y femenil a través de Claro Sports y no te pierdas cada carrera, las actuaciones de los representantes de la región y la definición de los nuevos campeones en la pista de Santo Domingo.

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