Bernardo Silva y su fichaje con el REal Madrid: “Fue imposible decir que no”

El mediocampista portugués aseguró que no dudó cuando recibió la propuesta del club blanco y se declaró listo para trabajar con José Mourinho

Bernardo Silva quiere iniciar cuanto antes su etapa con el Madrid. | Reuters.

Bernardo Silva completó su primer día como jugador del Real Madrid y explicó que no necesitó demasiado tiempo para aceptar la propuesta del conjunto blanco. El centrocampista portugués reconoció que la historia del club y la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu hicieron imposible rechazar la operación.

El futbolista llegó como agente libre después de finalizar su etapa con el Manchester City. Durante la mañana superó los exámenes médicos y posteriormente participó en dos sesiones de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, donde comenzó a trabajar bajo las órdenes de José Mourinho.

“Es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. Hablar de este club no es necesario, porque toda su historia habla por sí misma”, señaló Bernardo Silva en sus primeras declaraciones a los medios oficiales de la institución.

El portugués aseguró que llega dispuesto a integrarse al grupo y colaborar para mantener la exigencia competitiva del equipo. Para el mediocampista, el objetivo dentro del Real Madrid estará relacionado desde el primer momento con la búsqueda de títulos.

“Estoy muy feliz de empezar e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que sabe hacer. Soy uno más para ayudar e intentar continuar ese camino de victorias de este club”, añadió.

Bernardo Silva no dudó ante la llamada del Real Madrid

Bernardo Silva explicó que la oportunidad de incorporarse al club blanco apareció como una posibilidad que no podía dejar pasar. El exjugador del Manchester City había enfrentado al Real Madrid en varias ocasiones y aseguró que esos partidos le permitieron conocer la dimensión de la institución.

“Cuando apareció el Real Madrid ha sido imposible no decir que sí, no me lo he pensado dos veces”, confesó el centrocampista, quien también valoró la posibilidad de vivir cerca de Portugal y de su familia.

“De haber jugado muchas veces contra el Madrid se siente lo grande que es estar aquí, lo imponente que es el Bernabéu. Estar cerca de mi familia, muy cerca de Portugal, en una cultura muy parecida, ayuda. Pero el sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio”, declaró.

Su primera jornada incluyó dos entrenamientos y un primer contacto con sus nuevos compañeros. Bernardo reconoció que las sesiones tuvieron una exigencia importante, aunque destacó la intensidad y el ambiente que encontró dentro del vestidor.

“Cansado. Ha sido duro el primer entrenamiento, pero estoy muy feliz de conocer a mis compañeros. A algunos ya los conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces. La gente está con muy buena intensidad y este lugar se siente como una casa”, explicó.

Bernardo Silva se pone a disposición de José Mourinho

El fichaje también permitirá que Bernardo Silva trabaje por primera vez con José Mourinho. Ambos habían coincidido anteriormente como rivales, pero ahora compartirán un proyecto en el Real Madrid.

“Hemos sido rivales algunas veces y ahora estamos del mismo lado. Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués; desde pequeño mirábamos mucho sus equipos y siempre ha puesto el nombre de Portugal al nivel más alto”, comentó.

Bernardo añadió que está dispuesto a aprender del entrenador y adaptarse a las necesidades tácticas del equipo. El portugués se definió como un futbolista capaz de actuar en distintas zonas del mediocampo y del ataque.

“Soy un jugador de trabajo, de intentar hacer mejores a los que están a mi lado. Siempre intento estar disponible en varias posiciones para ayudar al equipo. Puedo encajar en muchos lados y estaré preparado para lo que el Real Madrid necesite”, afirmó.

La polivalencia fue una de las principales características de Bernardo Silva durante su paso por el Manchester City. El centrocampista puede desempeñarse como interior, mediapunta, extremo o incluso ocupar funciones más retrasadas en la construcción del juego.

El nuevo jugador del Real Madrid también repasó a algunos de los futbolistas que marcaron su carrera. Entre sus principales referencias mencionó a Rui Costa, Luka Modric y Zinedine Zidane, tres mediocampistas con perfiles distintos, pero relacionados con su manera de entender el juego.

“Tengo muchas referencias y Zidane, sin duda, es una de ellas. También Rui Costa, por ser jugador del Benfica y Portugal, y Modric, que ha sido una referencia muy grande y un ejemplo dentro y fuera del campo”, indicó.

Bernardo destacó especialmente la influencia de Zidane, a quien colocó entre los mejores jugadores en la historia. “Zidane tal vez sea top cinco de la historia del fútbol. Jugaba más o menos en mi posición y, cuando yo era pequeño, miraba cómo controlaba el balón y cómo jugaba”, concluyó.

El portugués inicia así una nueva etapa después de su paso por el futbol inglés. Con su incorporación, Mourinho suma un jugador con experiencia, capacidad para ocupar distintas posiciones y conocimiento de las competiciones europeas, mientras Bernardo Silva afronta el reto de adaptarse a un club donde, como él mismo reconoció, la principal exigencia será ganar.

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