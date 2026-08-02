Bravos de León vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Bravos de León y Olmecas de Tabasco definen su serie en el Estadio Centenario. Sigue en vivo el tercer juego de la LMB 2026 por Claro Sports

Bravos de León y Olmecas de Tabasco se enfrentan este domingo 2 de agosto en el tercer y definitivo juego de su serie de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario del 27 de Febrero, donde ambos equipos buscarán quedarse con un compromiso que llega empatado con una victoria por lado.

La novena leonesa se llevó el primer partido por pizarra de 4-3, pero Olmecas respondió en el segundo con un triunfo de 3-2 después de 11 entradas. Carlos Arellano conectó el imparable que permitió a Ángel Castellano anotar la carrera de la victoria, resultado con el que Tabasco mejoró su marca a 52-36, mientras Bravos quedó con récord de 47-42 en la Zona Sur.

El tercer juego está programado para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue en vivo todas las acciones del Bravos de León vs Olmecas de Tabasco a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la transmisión del encuentro, las jugadas más importantes y el resultado de esta serie de la LMB 2026.

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