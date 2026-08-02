Jamaica vs México en vivo fútbol femenil: transmisión fase de grupos Juegos Centroamericanos 2026

La selección mexicana femenil busca su segundo triunfo en su tercer compromiso dentro de Santo Domingo 2026

Jamaica y México cierran su participación en la ronda preliminar del fútbol femenil en los Juegos Santo Domingo 2026.

Las semifinales están a punto de definirse, y jamaiquinas y mexicanas se mantienen en la pelea por hacerse de un lugar en la antesala de la pelea por las medallas. Puerto Rico y Colombia también miden fuerzas en el Grupo B y parece podrían complicar el trabajo de las protagonistas de este duelo. Lo sabremos en cuanto se de el silbatazo final.

Se anticipa un duelo cargado de intensidad, dinamismo y mucha disputa física en el Estadio Moca 85. Sigue cada detalle de esta emocionante competencia en vivo por la señal y plataformas de Claro Sports.

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