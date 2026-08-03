Futbolistas protestan contra la eliminación del ascenso y descenso en México: “Nuestro fútbol se está apagando”

Diez equipos respaldan un comunicado que exige restablecer la competencia deportiva y abrir el diálogo con los jugadores

El comunicado de futbolistas contra la eliminación del ascenso y descenso | Imago7

Futbolistas de distintas categorías del balompié mexicano publicaron un comunicado conjunto para manifestar su rechazo a la eliminación del ascenso y descenso. El documento fue difundido por Diego de Buen, jugador del Atlético Morelia con trayectoria en clubes de Primera División como Pumas, Pachuca, Xolos, Santos, Puebla y Necaxa.

Bajo el encabezado “Futbolistas unidos por un fútbol con ascenso y descenso”, los jugadores solicitaron explicaciones sobre la continuidad del modelo cerrado entre la Liga MX y la Liga de Expansión. También señalaron que la determinación fue tomada sin consultar a quienes forman parte de los planteles afectados.

“Queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional, así como al desarrollo del fútbol mexicano”, establece el texto compartido por De Buen.

El comunicado recuerda que la Federación Mexicana de Fútbol suspendió el ascenso y descenso el 24 de abril de 2020 como una medida temporal derivada de la pandemia. De acuerdo con aquel acuerdo, la pausa tendría una duración de cinco años y la temporada 2025-26 sería la última sin movilidad entre categorías.

Los futbolistas sostienen que el sistema debía restablecerse a partir de la campaña 2026-27, pero señalan que la FMF decidió mantener su eliminación. Según el documento, esta medida afecta a jugadores, clubes, ciudades, aficionados y jóvenes que buscan llegar a Primera División mediante sus resultados deportivos.

Otro de los puntos expuestos es la reducción de los ingresos en la Liga de Expansión desde que dejó de existir la posibilidad de subir a la máxima categoría. Los firmantes reportan caídas de entre 50 y 80 por ciento en asistencia a los estadios, salarios de jugadores y cuerpos técnicos, así como en recursos provenientes de patrocinios.

El grupo considera que la falta de un objetivo deportivo también ha reducido el interés de los seguidores. “Sin la posibilidad de competir por un objetivo deportivo real, muchos aficionados han dejado de creer. Y cuando desaparece la ilusión, también se rompe el vínculo que une a una ciudad con su equipo”, señala el comunicado.

Los jugadores defienden el ascenso y descenso como un mecanismo basado en el rendimiento dentro de la cancha. También hicieron un llamado a los integrantes de clubes de Liga MX, al recordar que varios de ellos iniciaron su trayectoria en divisiones inferiores antes de consolidarse en el máximo circuito.

“No pedimos un lugar en Primera División. Pedimos el derecho a ganárnoslo. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo”, agrega el mensaje, que también cuestiona que el futuro de la competencia quede condicionado únicamente por criterios económicos.

El comunicado cuenta con el respaldo de los planteles de Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana. Los firmantes solicitaron a otros equipos y futbolistas que compartan el posicionamiento para ampliar la petición de restablecer el ascenso y descenso.

Comunicado textual:

“COMUNICADO OFICIAL

FUTBOLISTAS UNIDOS POR UN FÚTBOL CON ASCENSO Y DESCENSO

Tras las últimas informaciones sobre la no apertura del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano, los futbolistas nos vemos obligados a pedir explicaciones sobre esta decisión.

Esta decisión se ha tomado sin contar con nosotros. Por ello, queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional, así como al desarrollo del fútbol mexicano.

El 24 de abril de 2020, la Federación Mexicana de Fútbol suspendió el ascenso y el descenso como una medida extraordinaria temporal derivada de la pandemia, que iba a durar 5 años. Teóricamente la temporada 2025-2026 sería la última afectada por dicho acuerdo y el ascenso y el descenso debían restablecerse a partir de la temporada 2026-2027. Sin embargo, la FMF decidió eliminar de forma permanente el ascenso y el descenso, rompiendo lo que prometieron en 2020.

La desaparición del ascenso y el descenso no solo perjudica a los futbolistas. También afecta a clubes, ciudades, aficionados y, especialmente, a las futuras generaciones de jugadores que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos.

Los salarios en la Liga de Expansión se han reducido de forma desproporcionada desde la desaparición del ascenso y el descenso. Pero el impacto va mucho más allá de lo económico. La pérdida de ilusión también se refleja en las gradas. Sin la posibilidad de competir por un objetivo deportivo real, muchos aficionados han dejado de creer. Y cuando desaparece la ilusión, también se rompe el vínculo que une a una ciudad con su equipo. Las consecuencias son evidentes: reducciones de entre el 50% y el 80% en aspectos fundamentales para el crecimiento de una liga, como la asistencia a los estadios, los salarios de futbolistas, cuerpos técnicos y demás trabajadores, así como los ingresos por patrocinio. Nos preocupa ver cómo nuestro fútbol se está apagando de esta manera.

El ascenso y el descenso no son solo un formato de competición; representan el principio fundamental del mérito deportivo. La posibilidad de competir por un ascenso impulsa la inversión, fortalece a los clubes, llena los estadios y mantiene viva la ilusión de jugadores, ciudades y aficionados. Su desaparición devalúa la categoría, reduce oportunidades y limita el desarrollo del fútbol mexicano.

También hacemos un llamado a los futbolistas de Liga MX, muchos de los cuales crecieron en categorías de ascenso. Defender el ascenso y el descenso es defender el camino que permitió a muchos cumplir su sueño.

Si el futuro del fútbol pasa por estar condicionado por criterios económicos que benefician a unos pocos, el deporte pierde su esencia. El fútbol es un juego antes que un producto y un deporte antes que un mercado.

No pedimos un lugar en Primera División. Pedimos el derecho a ganárnoslo. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo.

Este comunicado cuenta con el respaldo de los siguientes planteles: Club Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana.

Solicitamos a cualquier plantel o equipo que se sienta representado por este comunicado que lo difunda. El futuro de nuestro fútbol nos involucra a todos”.

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