Nascar México Series 2026, en vivo: San Luis Potosí 200

Los mejores pilotos del país se enfrentan en el Súper Óvalo Potosino por una victoria clave rumbo a la recta final de la Nascar México Series

La Nascar México Series 2026 regresa a la pista con la San Luis Potosí 200, una carrera que promete emociones de principio a fin en uno de los óvalos más exigentes del calendario. Se acerca la postemporada, y la pelea por los primeros lugares del campeonato continúa intensificándose y cada competencia adquiere mayor relevancia conforme avanza la campaña.

Vive toda la emoción en vivo por Claro Sports, con la mejor cobertura de la categoría estelar del automovilismo mexicano. Disfruta de cada bandera verde, las estrategias de carrera y el desenlace de una fecha que puede marcar el rumbo de la temporada 2026.

Te puede interesar