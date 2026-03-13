Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en vivo: Para esquí alpino, slalom gigante carrera 2 varonil

El Tofane Alpine Skiing Centre está listo para vivir la emoción del para esquí alpino slalom gigante con la disputa de las primeras carreras en todas las clases

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 viven una jornada decisiva con la entrega de medallas en el paraesquí alpino slalom gigante, una de las pruebas más exigentes del programa. El Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, recibe a los mejores paratletas del mundo que buscan subir al podio en esta competencia que pone a prueba la técnica, velocidad y control sobre la nieve.

La prueba reúne a competidores de las categorías de pie, sentado y para deportistas con discapacidad visual, quienes enfrentan un trazado técnico que exige precisión en cada giro y máxima concentración durante el descenso. La lucha por las medallas promete emociones intensas en una disciplina que forma parte de las más atractivas del calendario paralímpico.

Toda la actividad y los momentos más destacados del paraesquí alpino slalom gigante y del resto de competencias de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se pueden seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados pueden mantenerse al tanto de cada resultado y jugada clave del torneo.

