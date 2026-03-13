Sprint Qualy GP de China F1 2026 en vivo: ¿Quién gana la carrera de clasificación?

George Russell fue el más rápido en la única sesión de Prácticas Libres del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1

Gran Premio de China F1 2026: Sprint Qualy en vivo | Claro Sports

La ventaja de Mercedes da de qué hablar en la Fórmula 1

Luego de mostrar un rendimiento muy sólido en la actividad previa del Gran Premio de China. Si la clasificación en Australia ya había dejado claro el potencial de la escudería alemana, todo indica que en Shanghái podrían elevar todavía más su nivel frente al resto de los equipos.

George Russell fue el más rápido en la única sesión de prácticas, seguido muy de cerca por su compañero Kimi Antonelli, completando así el dominio inicial de Mercedes. Detrás aparecieron los dos pilotos de McLaren en la tercera y cuarta posición, aunque con una diferencia cercana al medio segundo, lo que refleja la brecha actual entre ambos equipos.

A pesar de este rendimiento, todo apunta a que Mercedes aún tiene más velocidad por mostrar durante el fin de semana. Con estos registros, la escudería parece llegar con una clara ventaja, dejando la sensación de que la pelea por la pole y la victoria podría inclinarse nuevamente a su favor.

¿A qué hora inicia la Sprint Qualy del GP de China F1 2026 hoy 13 de marzo y cómo salen?

El Gran Premio de China 2026 tendrá dos clasificaciones; la primera será la clasificación carrera sprint, misma que se llevará a cabo el viernes 13 de marzo de 1:30 a 2:15 horas (tiempo del centro de México:

Clasificación sprint (viernes 13 de marzo) México | 1:30 horas Centroamérica | 1:30 horas Estados Unidos | 23:30 (jueves 12 de marzo) Pacífico, 2:30 del Este Argentina | 4:30 horas Colombia | 2:30 horas



¿Quién ganó las Prácticas Libres 1 del GP de China F1 2026?

El dominio de Mercedes fue total, ya que Andrea Kimi Antonelli completó el 1-2 del equipo al finalizar en la segunda posición a +0.120 segundos del tiempo de Russell. Con este resultado, la escudería de Brackley envía un mensaje claro al resto de la parrilla de cara a la actividad competitiva del Gran Premio de China.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de China F1 2026? Canales de TV y online

Toda la acción del fin de semana del Gran Premio de China se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Televisa (por izzi y Sky+), así como vía streaming mediante F1 TV.

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su recorrido y ahora se traslada a Shanghái para disputar el Gran Premio de China. Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde arrancamos la cobertura con la Sprint Qualy en territorio chino. Tras lo ocurrido en Australia, las escuderías llegan a Asia con la intención de seguir afinando detalles y mejorar el rendimiento de sus monoplazas, en un fin de semana que promete emociones fuertes desde el inicio.

Además, esta carrera marcará la primera fecha del calendario con formato sprint, lo que cambia por completo la dinámica habitual del fin de semana. Solo habrá una sesión de Prácticas Libres, por lo que los equipos tendrán muy poco tiempo para trabajar en pista. En este contexto, Mercedes parte con cierto impulso tras lo mostrado en Melbourne, aunque todo puede cambiar rápidamente en Shanghái. ¡Comienza la previa!

