Italia derrota a Japón y buscará el quinto lugar en el parahockey sobre hielo de Milano Cortina 2026

Italia goleó 5-0 a Japón en el parahockey sobre hielo de Milano Cortina 2026 y aseguró su lugar en el partido por el quinto puesto del torneo

Italia firmó una contundente victoria de 5-0 sobre Japón en el parahockey sobre hielo de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, resultado que le permite mantenerse con vida en la ronda de clasificación y avanzar al partido por el quinto puesto del torneo. El conjunto italiano impuso condiciones desde el inicio y construyó el triunfo con autoridad gracias a los goles de Nikko Landeros, quien marcó en dos ocasiones, además de las anotaciones de Niko Kalearis, Roberto Radice y otro tanto en el tercer periodo que selló la goleada. La escuadra europea dominó el juego con 29 disparos a portería contra 13 de Japón, reflejando la superioridad mostrada durante los tres periodos.

El equipo italiano sentenció el encuentro especialmente en el segundo periodo, donde logró ampliar la ventaja con tres anotaciones que encaminaron el resultado. Japón intentó reaccionar con mayor actividad ofensiva, pero se encontró con una defensa sólida y una actuación segura del portero Santino Stillitano, quien limitó las oportunidades rivales. Con este resultado, Italia enfrentará a Alemania en el duelo por el quinto lugar, mientras que Japón disputará el partido por la séptima posición ante Eslovaquia en la fase de clasificación del torneo paralímpico.

