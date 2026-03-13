Bryson DeChambeau firma la mejor tarjeta del día y es líder solitario en LIV Golf Singapur

El capitán de Crushers GC mantiene tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos en Santosa

El dos veces campeón del U.S. Open dominó la segunda ronda | Reuters

Bryson DeChambeau dominó la segunda ronda del LIV Golf Singapur para colocarse como líder en solitario de la competencia. El capitán de Crushers GC firmó la mejor tarjeta del día con seis bajo par, separándose del resto de los competidores y colocándose en la cima de la clasificación individual con tres golpes de ventaja y un acumulado de -10.

DeChambeau inició la jornada igualado con cinco jugadores en lo más alto de la tabla tras la primera ronda, pero ninguno logró seguir su ritmo en Sentosa. El estadounidense tomó el control desde los primeros hoyos y construyó una ronda sólida que lo dejó como el único líder rumbo al fin de semana.

El dos veces campeón del U.S. Open, que busca su primera victoria en LIV Golf desde mayo de 2025 en Corea y su cuarta dentro del circuito, comenzó con fuerza al embocar un birdie en el hoyo 3 y un águila espectacular en el hoyo 4, que marcó el tono de su jornada. Posteriormente añadió cuatro birdies más y solo un bogey para cerrar con 65 golpes, la mejor tarjeta del día.

En la segunda posición aparecen Thomas Detry y Louis Oosthuizen, quienes iniciaron la jornada como perseguidores a un golpe y terminaron empatados junto a Jon Rahm, Lee Westwood y Richard T. Lee, quienes iniciaron como líderes con -7. El español, ganador del más reciente evento de LIV en Hong Kong y subcampeón en Riyadh y Australia, no pudo igualar su rendimiento del primer día y entregó una ronda de 68 golpes, tras un inicio irregular con dos birdies y un bogey en los primeros cuatro hoyos.

Carlos Ortiz se mete entre los 10 mejores

El mexicano Carlos Ortiz, representante de Torque GC, finalizó dentro del top 10 igualado con su capitán, el chileno Joaquín Niemann. El tapatío firmó una ronda de 68 golpes tras registrar seis birdies y tres bogeys, en una jornada marcada por altibajos. Niemann también terminó tres bajo par, con cuatro birdies y un bogey en el hoyo 15, que frenó su ascenso en la clasificación.

El momento más llamativos del día lo protagonizó Graeme McDowell, de Smash GC, quien logró hoyo en uno por segunda semana consecutiva. El veterano repitió la hazaña conseguida en Hong Kong al embocar un tiro perfecto en el hoyo 2 en Singapur. Sin embargo, una ronda irregular lo dejó empatado en la posición 15, con un acumulado de -3.

Crushers GC lidera la tabla por equipos

En la clasificación por equipos, Crushers GC tomó el liderato con un acumulado de -15, impulsado por la actuación de Bryson DeChambeau en la segunda ronda. El equipo superó a Legion XIII, conjunto encabezado por Jon Rahm, que había comenzado el torneo con fuerza al firmar -11 en la primera ronda, pero que no logró sostener ese ritmo este viernes. Rahm terminó su jornada tres bajo par, aunque el resto del equipo no pudo acompañar ese rendimiento.

Tyrrell Hatton cerró con par de campo en una ronda que incluyó un doble bogey, mientras que Tom McKibbin y Caleb Surratt finalizaron con 72 golpes cada uno. Con ese desempeño colectivo, Legion XIII quedó en la segunda posición con -12. La tercera plaza en la tabla por equipos corresponde a 4Aces GC, que se mantiene en -11, mostrando un rendimiento constante durante las primeras jornadas de actividad en Singapur.

Clasificación individual tras la ronda 2 en Singapur

Bryson DeChambeau | Crushers GC | -10

T2. Thomas Detry | 4Aces GC | -7

T2. Louis Oosthuizen | Stinger GC | -7

T2. Jon Rahm | Legion XIII | -7

T2. Lee Westwood | Majesticks GC | -7

T2. Richard T. Lee | Wild Card | -7

T7. Matthew Wolff | RangeGoats GC | -6

T7. Marc Leishman | Ripper GC | -6

T7. Charles Howell III | Crushers GC | -6

T10. Carlos Ortiz | Torque GC | -5

T10. Scott Vincent | Wild Card | -5

T10. Joaquín Niemann | Torque GC | -5

Clasificación por equipos tras la ronda 2 en Singapur

Crushers GC | -15 Legion XIII | -12 4Aces GC | -11 Stinger GC | -9 Ripper GC | -8 Smash GC | -5 Torque GC | -4 RangeGoats GC | -2 HyFlyers GC | E Cleeks GC | +3 Fireballs GC | +6 Majesticks GC | +22 Korean GC | +26

