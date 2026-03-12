La Villa 360: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 12 de marzo?

El equipo Azul tiene la labor de defender el lugar más privilegiado de la isla en el reality show

El programa Exatlón México continúa con la competencia por La Villa 360 durante el episodio de este jueves 12 de marzo. Los equipos rojo y azul competirán en la pista para definir qué grupo ocupará el espacio asignado para los vencedores de la prueba. El resultado se conocerá durante la transmisión del reality en esta noche, pero en Claro Sports te damos un adelanto de lo que podría pasar.

La semana 24 del programa ha presentado resultados repartidos entre ambos equipos. El equipo azul obtuvo La Villa, enigmas y la medalla femenil en los primeros episodios de la semana. Posteriormente el equipo rojo ganó otros premios y mantiene presencia en las competencias recientes.

El duelo por La Villa 360 forma parte de las pruebas que definen las condiciones de estancia de los equipos. El conjunto ganador obtiene acceso al espacio destinado para el equipo vencedor durante la semana de competencia. La prueba se disputará en la pista instalada para este episodio.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Villa 360 hoy 12 de marzo?

El episodio de Exatlón México se transmitirá este jueves 12 de marzo en el canal Azteca UNO. La emisión inicia a las 20:30 horas tiempo del centro de México. El programa también puede verse mediante plataformas digitales.

Los espectadores pueden seguir el episodio mediante la aplicación TV Azteca en vivo o a través del sitio web tvazteca.com. El canal de YouTube del Exatlón publica los capítulos de la temporada un día después de su transmisión en televisión.

¿Quién gana La Villa 360 este jueves en Exatlón y qué premio obtiene el equipo vencedor?

De acuerdo con información que circula en redes sociales, el equipo rojo podría quedarse con La Villa 360 durante el episodio de este jueves 12 de marzo. Las filtraciones señalan que el conjunto escarlata tiene posibilidades de ganar la prueba tras obtener otros resultados positivos en los últimos episodios.

El equipo que gane la competencia obtiene el derecho de ocupar La Villa 360 durante la semana de competencia. El espacio incluye áreas destinadas al descanso y servicios para los integrantes del equipo vencedor. El resultado final se conocerá durante la transmisión del programa en Azteca UNO.

