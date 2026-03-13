George Russell destaca el nivel de Mercedes en China: “El coche se ha comportado de maravilla”

El piloto británico de Mercedes habla después de conseguir la pole para la carrera sprint del GP de China F1 2026

George Russell se lleva la pole para la carrera sprint en China | Reuters

George Russell, piloto de Mercedes, es el hombre del momento en el inicio de la temporada 2026 en la Fórmula 1. Después de su triunfo en Australia, el británico volvió a dar muestra de su dominio al finalizar en la primera posición en el arranque del Gran Premio de China, tanto en las Prácticas Libres como en la Sprint Qualy. Al respecto respondió: “El coche se ha comportado de maravilla”.

“Sabíamos después de Melbourne que teníamos un coche realmente bueno, el motor estaba funcionando muy bien y hoy fue un verdadero placer conducirlo”, dijo Russell al término de la clasificación para la carrera sprint. “Me intriga saber cuáles son los tiempos por vuelta en comparación con el año pasado porque se sintió muy rápido, realmente genial y muy diferente a Melbourne”.

Russell también comparó lo ocurrido en el primer GP de la temporada en Australia y aseguró: “Melbourne fue obviamente un poco más arriesgado en las primeras vueltas de lo que nos hubiera gustado, pero supongo que lo sabremos por la mañana”.

George Russell finalizó con el mejor tiempo en las Prácticas Libres, con un 1:32.741 después de 27 vueltas. Más tarde, el piloto de Mercedes se llevó la pole al marcar 1:31.520 en la Sprint Qualy, superando a su compañero Kimi Antonelli por 0.360 segundos y afianzando el 1-2 de su equipo en el primer día de acciones en China.

Russell buscará en China el séptimo triunfo de su carrera. En caso de conquistar la cima del podio en Shanghái, el británico sumaría victorias consecutivas por primera vez en su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo.

