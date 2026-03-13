Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en vivo: Para esquí alpino, slalom gigante carrera 1 varonil

El Tofane Alpine Skiing Centre está listo para vivir la emoción del para esquí alpino slalom gigante con la disputa de las primeras carreras en todas las clases

El slalom gigante varonil del para esquí alpino inicia su actividad en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con la Carrera 1, una manga clave para perfilar a los favoritos rumbo al podio en las tres categorías: discapacidad visual, de pie y sentados. Los tiempos serán acumulados entre ambas mangas y una caída en la primera carrera dejará automáticamente fuera al atleta de la segunda, por lo que será fundamental mantener el control y registrar un tiempo competitivo desde el inicio.

En la categoría de discapacidad visual, el austriaco Johannes Aigner buscará acercarse a su cuarto podio en estos Juegos y conquistar su tercera medalla de oro. Sin embargo, el italiano Giacomo Bertagnolli ya sorprendió al imponerse en el combinado alpino y llega como uno de los principales aspirantes a repetir el oro en esta prueba técnica.

En la categoría de pie, el suizo Robin Cuche ha sido uno de los grandes protagonistas de la competencia, aunque el francés Arthur Bauchet, ya campeón en estos Juegos, tiene argumentos para volver a imponer su dominio en las pruebas técnicas.

Por su parte, en la categoría sentados continúa la rivalidad entre Jesper Pedersen y Jeroen Kampschreur; el neerlandés superó un inicio complicado en el downhill y posteriormente conquistó los oros en super-G y combinado, por lo que llega nuevamente como uno de los nombres a seguir. La actividad podrá seguirse a partir de las 02:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar