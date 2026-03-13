Pumas vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 11 de Liga MX 2026

El enfrentamiento marcará el regreso de este clásico capitalino al Estadio Olímpico Universitario

El duelo entre Pumas y Cruz Azul en la jornada 11 del Clausura 2026 se perfila como uno de los partidos más atractivos de la Liga MX, con dos equipos que atraviesan un gran momento en el torneo. El enfrentamiento marcará además el regreso de este clásico capitalino al Estadio Olímpico Universitario, luego de que las dos ediciones anteriores se disputaran en sedes alternas por temas de localía. La expectativa es alta entre las aficiones, ya que la rivalidad histórica entre ambos clubes y el buen nivel que muestran en el campeonato convierten este compromiso en uno de los más esperados de la fecha, con la posibilidad de que los universitarios escalen hasta el tercer lugar de la tabla general.

Cruz Azul llega a este encuentro como líder del campeonato, bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, quien ha logrado consolidar a la Máquina como uno de los equipos más sólidos del torneo. Los celestes suman 25 puntos tras diez jornadas, gracias a un impresionante registro de ocho victorias, un empate y solo una derrota. Además, presumen la ofensiva más productiva del Clausura 2026 con 20 goles, un dato que refleja el equilibrio y la efectividad del conjunto cementero.

Por su parte, Pumas busca hacer valer su localía y mantener el buen momento que vive en la temporada, ahora bajo el mando de Efraín Juárez. El equipo universitario ocupa la quinta posición con 19 unidades, resultado de cinco triunfos, cuatro empates y una sola derrota. Con 18 goles anotados, los auriazules también han mostrado un ataque efectivo, además de un notable crecimiento en lo futbolístico y en lo anímico, especialmente después de su reciente victoria como visitante frente a Necaxa, resultado que fortaleció la confianza del plantel de cara a este importante compromiso. El encuentro se jugará el sábado 14 de marzo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Quién transmite en vivo el Pumas vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 14 de marzo de 2026?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium, por lo que estará disponible tanto en televisión abierta como en señal restringida y streaming, facilitando que seguidores dentro y fuera del país no se pierdan ningún detalle.

Alineaciones probables del Pumas vs Cruz Azul para la jornada 11 del Clausura 2026

En cuanto al presente de ambos equipos, Cruz Azul llega como líder del torneo con 25 puntos de 30 posibles; Pumas UNAM, en cambio, afrontará el duelo ubicado en la quinta posición con 19 unidades. Estos serían los once futbolistas que mandarían a la cancha cada uno de los entrenadores:

Pumas: Navas, Da Silva, Angulo, Azuaje, López, Carrasquilla, Carrillo, Vite, Medina, Juninho y Morales.

Cruz Azul: Gudiño, Campos, Piovi, Lira, Palavecino, Márquez, García, Rodríguez, Paradela, Fernández y Rotondi.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Cruz Azul

En los últimos enfrentamientos entre Cruz Azul y Pumas UNAM en la Liga MX se ha visto una rivalidad intensa y con marcadores muy cerrados. Ambos equipos han logrado imponerse en distintos momentos, aunque Cruz Azul ha conseguido varias victorias importantes en este periodo reciente, mostrando partidos con goles y alta competitividad.

Cruz Azul 2 – 3 Pumas UNAM | 8 de noviembre de 2025

Cruz Azul 3 – 2 Pumas UNAM | 5 de abril de 2025

Pumas UNAM 0 – 2 Cruz Azul | 26 de octubre de 2024

Cruz Azul 2 – 2 Pumas UNAM | 12 de mayo de 2024

Pumas UNAM 0 – 2 Cruz Azul | 9 de mayo de 2024

