Checo Pérez, ausente de la Sprint Qualy del GP de China F1 debido a un problema en el sistema de combustible

Checo Pérez durante las Prácticas Libres del GP de China | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez se ausentó de la Sprint Qualy del Gran Premio de China F1 debido a un problema en el sistema de combustible. A través de un comunicado, Cadillac anunció que el piloto mexicano no tendría participación en la sesión de clasificación, mientras que Valtteri Bottas competiría sin contratiempos.

“SP11 no participará en la sesión de clasificación Sprint debido a un problema en el sistema de combustible detectado al final de los entrenamientos que no pudo resolverse a tiempo”, escribió la escudería estadounidense. “VB11 está listo para competir”, añadió.

Horas antes de la sesión de clasificación, Checo participó en las Prácticas Libres en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto tapatío finalizó en la posición 22 con un tiempo de 1:39.200, a +6.459 del líder, George Russell. El mexicano completó 13 vueltas, la segunda cifra más baja de la jornada (solo superando los seis giros de Arvid Lindblad).

De esta forma Checo Pérez largará desde la última posición en la carrera sprint de China. Al no participar en la qualy, el mexicano saldrá como último. En el mismo primer corte, aunque con participación en la clasificación, quedó fuera su coequipero, Valtteri Bottas (+4.348); así como los Aston Martin, Lance Stroll (+3.121) y Fernando Alonso (+2.551); y los Williams, Alexander Albon (+2.275) y Carlos Sainz (+1.731).

Al igual que las Prácticas Libres, la Sprint Qualy del GP de China fue dominada por Mercedes, gracias a George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Los pilotos de la escudería alemana fueron seguidos por Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que Oscar Piastri (McLaren) completó el top cinco.

La actividad del Gran Premio de China continuará este viernes 13 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), con la disputa de la carrera sprint. Serán 19 vueltas, con puntos de por medio.

