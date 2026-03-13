Highlights del 12 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Publicado por Alan Osornio

Disfruta de lo más destacado de la jornada en territorio italiano, con actividad en curling en silla de ruedas, paraesquí alpino y parahockey sobre hielo

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 nos regalaron una jornada de emociones con actividad en tres deportes: curling en silla de ruedas, paraesquí alpino y parahockey sobre hielo. El inicio de la acción se dio en el paraesquí alpino, donde Veronika Aigner (Austria), Ebba Aarsjoe (Suecia) y Anna-Lena Forster (Alemania) se colgaron la medalla de oro en las distintas modalidades del slalom gigante femenil.

Más tarde, el curling en silla de ruedas vivió partidos por equipos mixto, con doble triunfo de Canadá, China y Noruega, así como solitaria victoria de Italia y Corea. Finalmente en el parahockey sobre hielo, Alemania venció a Eslovaquia en tiempo extra e Italia hizo lo propio sobre Japón, ambos juegos de clasificación 5-8.

Te puede interesar:

Italia derrota a Japón y buscará el quinto lugar en el parahockey sobre hielo de Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

Italia derrota a Japón y buscará el quinto lugar en el parahockey sobre hielo de Milano Cortina 2026

Arly Velásquez se despide de Milano Cortina 2026 tras sufrir fractura en un entrenamiento

Milano Cortina 2026

Arly Velásquez se despide de Milano Cortina 2026 tras sufrir fractura en un entrenamiento

Medallero Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en vivo

Milano Cortina 2026

Medallero Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en vivo

Video