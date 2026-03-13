Highlights del 12 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Disfruta de lo más destacado de la jornada en territorio italiano, con actividad en curling en silla de ruedas, paraesquí alpino y parahockey sobre hielo

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 nos regalaron una jornada de emociones con actividad en tres deportes: curling en silla de ruedas, paraesquí alpino y parahockey sobre hielo. El inicio de la acción se dio en el paraesquí alpino, donde Veronika Aigner (Austria), Ebba Aarsjoe (Suecia) y Anna-Lena Forster (Alemania) se colgaron la medalla de oro en las distintas modalidades del slalom gigante femenil.

Más tarde, el curling en silla de ruedas vivió partidos por equipos mixto, con doble triunfo de Canadá, China y Noruega, así como solitaria victoria de Italia y Corea. Finalmente en el parahockey sobre hielo, Alemania venció a Eslovaquia en tiempo extra e Italia hizo lo propio sobre Japón, ambos juegos de clasificación 5-8.

