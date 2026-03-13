“Soy una planta”: la curiosa confesión de Coudet tras debutar con triunfo en River

Eduardo Coudet debutó con triunfo en River ante Huracán y dejó varias frases sobre redes sociales, el juego del equipo y el penal de Juanfer

Coudet sorprende tras debutar con River. Reuters

Por Charly Siffredi

Tras su primer triunfo al frente de River Plate, en el debut ante Huracán por 2-1 como visitante, Eduardo Coudet dejó una curiosa declaración en conferencia de prensa. Conocido por ser un entrenador temperamental y de frases llamativas, el técnico no solo se mostró satisfecho por los tres puntos en su estreno con el Millonario, sino que además confesó haber eliminado todas sus redes sociales al asumir este nuevo desafío. “Soy una planta”, dijo entre risas el Chacho, quien además agregó: “Me borré de TikTok”.

“La semana fue una cagada a palos importante. Me he vuelto más planta, estoy fuera de las redes sociales. Lo único que tenía era TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir a River”, admitió con su estilo directo el exentrenador del Alavés, quien recibió el llamado de la dirigencia del club tras el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo.

De cara a lo que viene, y luego de la victoria frente al Globo en el Palacio Ducó, Coudet analizó el rendimiento del equipo: “Quisimos ser un equipo ordenado. Para jugar con jugadores de buen pie tenés que tener un equipo corto. Es de a poco, porque no podemos llenar de conceptos a los jugadores para no marearlos. Necesitamos tiempo”.

Consultado por el ingreso en el segundo tiempo de Juan Fernando Quintero, quien falló un penal y su posterior rebote, y por la segunda pena máxima del partido —que terminó convirtiendo Gonzalo Montiel—, el técnico aclaró que no intervino en la decisión sobre quién debía ejecutarlos.

“No tomé la decisión de que pateara el penal Juanfer Quintero. Eso lo deciden entre los jugadores. Habla bien de él haberle dejado el segundo a Montiel”, explicó.

Finalmente, sobre el desempeño general de River ante Huracán, Coudet aseguró que quedó conforme con lo mostrado por su equipo en el campo.

“Me gustó el equipo, por la intención siempre de jugar y de sacar limpia la pelota. Creo que el análisis rápido es que fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego. Tenemos que seguir trabajando, pero en lo personal vi muchas cosas buenas. Siempre hay aspectos para mejorar”, concluyó.

