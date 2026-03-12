Arly Velásquez se despide de Milano Cortina 2026 tras sufrir fractura en un entrenamiento

El para esquiador mexicano sufrió una caída previo a disputar el Slalom Gigante y se despide de su quinta justa paralímpica

Velásquez sufrió una fractura en la escápula izquierda | copame_oficial

La participación del para esquiador mexicano Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. El único representante de México en esta justa sufrió una caída durante una sesión de entrenamiento que derivó en una fractura en la escápula izquierda, lesión que le impedirá competir en el Slalom Gigante de Para esquí alpino programado para este viernes 13 de marzo.

La Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana informó que, tras la valoración médica correspondiente, se determinó que el atleta no participará en la última prueba que tenía programada dentro del calendario de la competencia. La decisión se tomó priorizando la salud e integridad física del deportista.

De acuerdo con el reporte médico, Velásquez presentó una fractura en la escápula izquierda que obligó a inmovilizar el brazo afectado. El periodo inicial de recuperación se estima entre 20 y 30 días, tiempo durante el cual deberá permanecer en reposo y bajo supervisión médica especializada.

Actualmente, el atleta se encuentra estable y bajo seguimiento médico, acompañado por el equipo multidisciplinario que forma parte de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Las autoridades deportivas informaron que continuarán monitoreando su evolución durante el proceso de recuperación.

La delegación mexicana destacó el compromiso con el que Velásquez representó al país en la competencia internacional. Su presencia en Milano Cortina volvió a colocar a México dentro del escenario paralímpico invernal y reflejó la perseverancia que ha marcado su trayectoria deportiva.

Así fue la participación de Arly Velásquez en Milano Cortina 2026

Antes de la lesión, Velásquez había logrado completar su participación en la prueba de Super-G, donde finalizó en la posición 15 con un tiempo de 1:21.53. Ese resultado le permitió mantenerse en competencia y prepararse para cerrar su actuación en el Slalom Gigante.

Días antes, el atleta mexicano no pudo terminar la prueba de descenso, afectada por condiciones climáticas complicadas que marcaron el desarrollo de la competencia. A pesar de ese contratiempo, Velásquez logró recuperarse para disputar el Super-G y mantenerse dentro del programa de competencia.

El resultado obtenido en Milano Cortina se suma a una trayectoria marcada por participaciones constantes en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Su mejor actuación histórica se produjo en Sochi 2014, donde finalizó en el lugar 11 en el supergigante sentado, el mejor resultado de un atleta mexicano en este tipo de eventos.

Velásquez también compitió en Vancouver 2010, PyeongChang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como el atleta mexicano con más participaciones en Juegos Paralímpicos de Invierno. Su carrera en el para esquí alpino comenzó en 2009, después de haber sido ciclista de montaña en su juventud.

