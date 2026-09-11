Jugando Claro, en vivo | Jueves 10 de septiembre

Sigue Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche se analizan los resultados, protagonistas, decisiones y noticias que marcan el fútbol nacional e internacional

Jugando Claro llega con una nueva emisión para analizar los temas que marcan la agenda del fútbol mexicano. El programa de Claro Sports pondrá bajo la lupa la presentación de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional de México, además de todo lo que dejó la jornada 7 del Apertura 2026.

Uno de los principales puntos de la noche será el estreno de Márquez como entrenador del Tricolor. La mesa revisará sus primeras decisiones, el funcionamiento del equipo y las señales que dejó este nuevo proceso de la Selección Mexicana.

También habrá espacio para analizar lo ocurrido en el Pumas vs León, correspondiente a la jornada 7. El partido dejó diferentes reacciones y será revisado desde el funcionamiento de ambos equipos, sus decisiones durante el encuentro y lo que puede representar el resultado para sus respectivos proyectos.

Otro de los temas centrales será el cierre del mercado de fichajes de la Liga MX. Los clubes apuran sus últimos movimientos y Jugando Claro repasará las incorporaciones, salidas y negociaciones que marcaron las horas finales del periodo de registros.

Las Águilas aparecen nuevamente en el centro de la conversación por los movimientos que realizaron para reforzar su plantilla, mientras el resto de los equipos también termina de definir sus planteles para afrontar la segunda parte del Apertura 2026.

Fin de semana de clásicos en la Liga MX

La atención comenzará a trasladarse hacia un fin de semana que tendrá varios clásicos dentro del fútbol mexicano. Jugando Claro anticipará los partidos que concentrarán las miradas de los aficionados y analizará cómo llegan los protagonistas a estos encuentros.

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul será uno de los principales atractivos, con dos equipos que llegan con objetivos importantes dentro del torneo. La mesa analizará los antecedentes, el momento de ambas plantillas y las claves que pueden definir el partido.

Además, el programa revisará el resto de los enfrentamientos de rivalidad que se disputarán durante el fin de semana y las historias que acompañarán a cada uno.

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