Chicote Calderón enciende las alarmas en Pumas tras abandonar el partido ante León

Las asistencias médicas ingresaron al campo luego de que Calderón terminara tendido tras intentar mandar un centro al área

Calderón durante el partido ante León | Imago7

Cristian ‘Chicote’ Calderón encendió las alarmas en Pumas durante el compromiso frente a León correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El futbolista universitario terminó tendido sobre el césped después de participar en una acción ofensiva e intentar enviar un centro, situación que obligó al cuerpo médico auriazul a ingresar al terreno de juego para revisarlo. La imagen provocó preocupación ante la posibilidad de un nuevo problema físico para el lateral mexicano.

La jugada ocurrió cuando Calderón buscó incorporarse al ataque por uno de los costados. Tras realizar el movimiento para mandar la pelota hacia el área, comenzó a mostrar molestias y finalmente se dejó caer. El juego tuvo que detenerse mientras las asistencias atendían al jugador de Pumas y evaluaban si estaba en condiciones de continuar. Hasta ese momento no existía un diagnóstico médico oficial que permitiera conocer el origen o la gravedad de las molestias.

La situación cobra importancia para un conjunto universitario que atraviesa un calendario con poco margen de recuperación. Pumas disputó ante León el encuentro que había quedado pendiente de la séptima jornada debido a la participación de la Fiera en las instancias finales de la Leagues Cup. El equipo de Esteban Solari llegó al compromiso con ocho unidades después de sus primeros seis encuentros del Apertura 2026.

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Calderón llegó a Universidad Nacional para el presente torneo después de finalizar su etapa con Necaxa. El lateral fue anunciado durante julio como uno de los refuerzos de Pumas para el Apertura 2026 y encontró espacio en una plantilla que también incorporó a futbolistas como Sebastián Córdova y Víctor Arteaga. Su presencia tomó mayor relevancia durante las semanas posteriores ante las diferentes bajas que afectaron al conjunto del Pedregal.

¡Chicote Calderón enciende las alarmas y se tiende en el césped tras tratar de centrar! 👀#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/nSR1obw4zX — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 11, 2026

La posible molestia también genera atención por los antecedentes recientes del jugador. En agosto de 2025, todavía como futbolista de Necaxa, Calderón tuvo que abandonar otro encuentro precisamente contra León. En aquella ocasión salió durante el primer tiempo después de presentar un problema en la pierna izquierda y las imágenes mostraron al futbolista retirándose del campo entre lágrimas.

Ese episodio pertenece a una etapa diferente de su carrera y no permite establecer relación médica con lo ocurrido ahora en Ciudad Universitaria. Por el momento, cualquier versión sobre una lesión muscular, el tiempo de recuperación o una posible ausencia en próximos compromisos sería especulativa, pues será necesaria una valoración del cuerpo médico de Pumas para determinar si existe alguna afectación.

El estado físico del Chicote adquiere todavía mayor importancia por el calendario inmediato del conjunto auriazul. Pumas tiene programada una visita a Guadalajara para enfrentar a Chivas el domingo 13 de septiembre, apenas tres días después del compromiso contra León. Una eventual baja reduciría las alternativas de Esteban Solari para preparar un partido que llegará con poco tiempo de recuperación entre ambas jornadas.

Por ahora, la escena del lateral sobre el terreno de juego dejó una de las imágenes de preocupación del encuentro en el Olímpico Universitario. Pumas deberá esperar la evolución de Calderón y, en caso de ser necesario, los estudios correspondientes antes de establecer si podrá mantenerse disponible para los siguientes partidos. La prioridad será conocer si las molestias quedaron solamente en el momento de la acción o si representan un nuevo contratiempo físico para el mexicano.

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