Tiburones y Pijaos, frecuentes participantes en la pelea por el título, se quedaron fuera de la fiesta.

Tolima vs Junior | Vizzor

La mesa está servida para el arranque de los cuadrangulares semifinales. El segundo semestre suele tener un valor más especial, ya que se trata del último cartucho que tienen los equipos no solo por dar la vuelta olímpica. Está en juego el acceso a copas internacionales, así como el festejo emotivo de la famosa “estrella de Navidad”.

Esta instancia semifinal tendrá una novedad importante. Comparando con las anteriores versiones, es la primera vez que los dos equipos de las tres principales ciudades del país integran los grupos. Los dos de Bogotá (Santa Fe y Millonarios), los dos de Medellín (DIM y Nacional) y los dos de Cali (Deportivo Cali y América) están presentes, uniéndose Once Caldas y Atlético Bucaramanga.

Así como unos organizan detalles para pelear por el título, otros se quedaron sin tiquete. Junior y Deportes Tolima, litigantes por el título, son las grandes ausencias de cara a la disputa. El Tiburón ya sentenció el fin de su racha campeona hace rato, mientras que los Pijaos se quedaron cortos durante la última fecha del campeonato.

Junior, del bicampeonato a un semestre de pesadilla

Siempre Junior tendrá presión de cosechar más títulos. Extrañamente, después de salir bicampeón en la era de Alfredo Arias, todo dio un vuelco de 180 grados. Entre la eliminación de Copa a manos del Barranquilla (su propia filial) y el bajón de resultados, eso le costó la salida al técnico uruguayo cerca de la mitad del torneo. Su reemplazo con Sebastián Viera tampoco dio el salto esperado.

Hace pocos meses todo era celebración en la capital barranquillera, pero todo pasó a protestas, silbidos y hasta insultos a algunos jugadores de la plantilla. Junior cerró muy abajo, con apenas 22 puntos en la 14° colocación. Mucho por replantear de cara al próximo año, donde asistirá a la Copa Libertadores directamente por fase de grupos.

Deportes Tolima, preso de su irregularidad

Tampoco le salió el cambio de timón al Tolima, que reaccionó tarde para arañar la clasificación. Su fracaso fue sellado tras una racha alarmante luego de que saliera Sebastián Oliveros. El equipo dejó ir puntos increíbles ante rivales de menor cuantía, caso Deportivo Pasto, Águilas Doradas, Boyacá Chicó, entre otros.

El semestre fue totalmente accidentado. Choques con la tribuna, jugadores indisciplinados y mala confección de la nómina, además de sus relegaciones en copa doméstica y la Libertadores. El castigo fue la salida pronta de la competencia, ubicándose noveno con 27 puntos. Solo quedó a un gol de desbancar a Once Caldas en el octavo lugar.

Normalmente en cada semestre hay un fracaso grande. Ahora los clasificados vuelven a remar de cero, con intenciones de sacar ventaja en sus grupos y buscar ese boleto a la gran final, que será en diciembre y con un marco navideño especial, como suele ser tradición.

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