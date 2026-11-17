El mediocampista de Cruz Azul considera que la fortaleza económica del fútbol mexicano y la comodidad de jugar en casa influyen en las decisiones de los futbolistas

Erik Lira quiere alzar otro título con Cruz Azul | Claro Sports

El debate sobre la falta de futbolistas mexicanos en las principales ligas de Europa volvió a tomar fuerza con las declaraciones de Erik Lira. El mediocampista de Cruz Azul y de la Selección Mexicana considera que la estabilidad económica de la Liga MX, las condiciones de trabajo y la cercanía con la familia son factores que pueden influir en la decisión de permanecer en el país, incluso cuando existe la posibilidad de buscar nuevos desafíos en el extranjero.

Durante una entrevista en el podcast Creativo, Lira reconoció que el fútbol mexicano ofrece condiciones que pueden reducir el interés por abandonar la zona de confort. El jugador explicó que los clubes nacionales cuentan con instalaciones, recursos y salarios que permiten a sus integrantes desarrollar una carrera profesional sin enfrentar necesariamente las dificultades de adaptarse a otra cultura.

“Yo creo que ahí es donde más estamos quedando a deber, en la mentalidad del jugador mexicano. El fútbol mexicano es muy poderoso y es tan fuerte económicamente que a veces por eso siento yo que no nos vamos o no se van los jugadores mexicanos a Europa“, expresó el futbolista de Cruz Azul, quien aclaró que se trata de su percepción personal y que cada jugador tiene circunstancias diferentes.

Erik Lira señala las comodidades que ofrece la Liga MX

El mediocampista profundizó en las razones que, desde su perspectiva, pueden influir en las decisiones de sus compañeros. La posibilidad de permanecer cerca de la familia, recibir buenos ingresos y contar con el reconocimiento de los aficionados representa una combinación que no todos están dispuestos a dejar atrás para comenzar una etapa en otro país.

“Te vas muy lejos también para ir a jugar a Europa o lo que sea, muy lejos de tu familia, de tu zona de confort, de tu todo, y acá tenemos todo. O sea, acá la gente te conoce, ganas mucho dinero, estás en tu país, tienes cerca a tu familia”, señaló Lira al describir las ventajas de desarrollar una carrera dentro del campeonato mexicano.

El futbolista también destacó las condiciones que ofrecen los equipos de la Liga MX. “Si estás en un buen club, buena liga, o sea, tienes todo. Las instalaciones son increíbles, nos tratan muy bien en los clubes. No hay por qué salirnos”, comentó, antes de insistir en que superar esas comodidades requiere una mentalidad enfocada en buscar nuevos retos.

Erik Lira mantiene su sueño de jugar en Europa

A pesar de las condiciones que encuentra en México, Lira aseguró que uno de sus objetivos personales es continuar su carrera en el fútbol europeo. El capitán de Cruz Azul reveló que estuvo cerca de concretar ese proyecto, aunque no mencionó el nombre de algún club, todo apunta a la novela con Mónaco el verano pasado, cuando la falta de una plaza de extracomunitario impidió que se diera su contratación.

“Me gustaría irme de México, jugar en Europa. Es un sueño que tengo. Estuve muy cerca de lograrlo, por algo no se dio. Es fútbol, no me deja de sorprender el fútbol y la vida también”, compartió el mediocampista, quien aseguró que no piensa abandonar esa aspiración mientras exista la posibilidad de cumplirla.

Para Lira, el principal atractivo de emigrar no se limita a disputar la Champions League o competir en campeonatos de mayor exigencia. Su motivación también está relacionada con la posibilidad de aprender otro idioma, adaptarse a una cultura distinta y demostrar que puede desarrollarse lejos de su entorno habitual.

“Yo quiero salir de México y decir: ‘Me fui a un país, no hablaba el idioma, no entendía nada, no sabía ni qué iba a comer ni cómo expresarme, pero lo logré'”. Por ahora, su prioridad inmediata es conquistar otro campeonato con Cruz Azul, aunque dejó claro que mantiene vigente el objetivo de probarse en Europa.

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