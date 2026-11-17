El entrenador del Tricolor reconoció que su continuidad podría quedar fuera de sus manos si México no consigue avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League

Rafa quiere quedarse en la Selección Mexicana | Imago7

El futuro de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana podría quedar en manos de la Federación Mexicana de Fútbol si el Tricolor queda eliminado ante Jamaica. En la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, el entrenador reconoció que los resultados de su gestión no han sido los esperados y admitió que una posible decisión sobre su continuidad no dependerá exclusivamente de él.

La Selección Mexicana llega al compromiso de este martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero con una desventaja de 3-2 en el marcador global. Además de buscar el boleto al Final Four, Márquez tiene pendiente conseguir su primera victoria desde que asumió la dirección técnica del combinado nacional. El estratega acumula cinco encuentros sin ganar, una situación que ha generado cuestionamientos sobre el rumbo del proyecto.

Durante su comparecencia en Monterrey, Márquez fue cuestionado sobre las dificultades que ha encontrado en el inicio de su etapa como seleccionador, especialmente después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso mundialista. El entrenador reconoció que no esperaba necesariamente un comienzo con tantas complicaciones, aunque aseguró que entiende los riesgos que implica dirigir a México.

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“Si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio en esos partidos amistosos. Obviamente también hemos sufrido bajas”, explicó el exdefensor del Barcelona, quien recordó que distintas circunstancias han condicionado sus primeras convocatorias al frente de la Selección Mexicana.

Sin embargo, la declaración que abrió la discusión sobre su futuro llegó cuando se refirió a lo que podría suceder después del encuentro ante Jamaica. “Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un resultado, pues no dependerá eso de mí”, expresó Márquez, sin confirmar que exista una decisión tomada sobre su permanencia.

A pesar de reconocer que su continuidad podría quedar fuera de sus manos, el entrenador dejó claro que no contempla abandonar voluntariamente el proyecto. “Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Aquí, sea donde sea”, manifestó durante la conferencia, en la que también insistió en que mantiene la motivación para continuar su desarrollo como director técnico.

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Márquez profundizó en sus aspiraciones y reiteró que todavía tiene objetivos por cumplir dentro de la Selección Mexicana. “Aunque llevo muy poco tiempo como técnico, pues tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí, que yo me veo y sigo viendo aquí en selección”, aseguró. Sus palabras reflejaron el deseo de permanecer en el cargo más allá de las dificultades que ha enfrentado durante sus primeros partidos.

Por ahora, Rafa Márquez no ha anunciado su renuncia ni ha confirmado que una eliminación ante Jamaica signifique su salida inmediata. El entrenador reconoció que su futuro no depende únicamente de su voluntad, pero reiteró su intención de continuar. Mientras tanto, el partido en Monterrey representa una oportunidad para conseguir su primera victoria, avanzar al Final Four y reducir los cuestionamientos que rodean su gestión al frente del Tricolor.

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