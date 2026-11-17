El defensa del Lokomotiv indica que ahora tendrán muchos factores a favor para poder obtener el triunfo y conseguir el objetivo de acceder al Final Four

El asegura que en el equipo son conscientes de que han quedado a deber | Imago7

César Montes reconoció que la Selección Mexicana tiene una tarea pendiente en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. El defensa señaló en conferencia de prensa en el Gigante de Acero, que el grupo revisó lo ocurrido en el primer partido y tiene identificado que varios de los goles recibidos fueron consecuencia de errores puntuales. “Dentro del campo son errores puntuales los tres goles”, explicó el zaguero previo al encuentro en Monterrey.

Montes señaló que el resultado de la ida no modificó el objetivo del equipo, debido a que la eliminatoria todavía tiene un partido por disputar. “El grupo está consciente de lo que se hizo bien y mal. Estamos a un gol, tomar la responsabilidad de tomar la eliminatoria y salir adelante”, afirmó. El jugador consideró que los futbolistas deben responder dentro de la cancha para buscar la remontada.

El defensa también asumió la responsabilidad por los resultados recientes del combinado nacional y reconoció que existe autocrítica dentro del plantel. “La autocrítica está, la responsabilidad es de los once. Sabemos cuándo estamos bien o mal”, señaló. Montes agregó que el equipo debe responder ante la exigencia de representar a México y que los jugadores con mayor experiencia deben asumir un papel dentro de la serie.

“No fuimos dignos de representar a México y no nos lo podemos permitir, estamos conscientes de que es una serie, tomar la responsabilidad los grandes. Ahora son circunstancias diferentes y esperemos mañana sea una gran fiesta para nosotros”, declaró Montes. El defensa apuntó así a la necesidad de cambiar el escenario en el segundo partido y mantener al equipo con posibilidades de avanzar.

Sobre los rumores que apuntan a un posible regreso al fútbol mexicano, Montes explicó que por ahora su atención está puesta en su actual club. “Me costó salir, intentaré permanecer, siempre existen los rumores, hay que agradecerlos, porque significa que estás haciendo bien las cosas. Abiertas están las posibilidades, pero tengo contrato con el Lokomotiv y estamos concentrados con ellos”, comentó.

Finalmente, Montes habló sobre el comportamiento de la afición y el grito homofóbico que ha provocado sanciones y llamados de atención en partidos de la Selección Mexicana. El defensa consideró que se ha producido un cambio en ese aspecto. “Hemos vivido algo increíble, hemos mejorado culturalmente, con nuestras actuaciones no ha aparecido, sabemos que mañana no aparecerá, seguir por ese camino; como mexicanos hemos mejorado culturalmente”, afirmó.

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El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará este martes 17 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y se desarrollará en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El encuentro será el segundo capítulo de la eliminatoria por un lugar en el Final Four de la Nations League; además de tener en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027.