El entrenador de la Selección Mexicana reconoció la obligación de conseguir su primera victoria y adelantó posibles cambios para buscar el pase al Final Four

Rafa Márquez habla previo al duelo de vuelta ante Jamaica | Imago7

Rafael Márquez tiene claro que su futuro inmediato al frente de la Selección Mexicana no pasa por conseguir una victoria ante Jamaica. Después de la derrota por 3-2 en Kingston, el entrenador compareció ante los medios de comunicación en Monterrey y aseguró que la presión de dirigir al Tricolor no ha aumentado por la falta de resultados, pues considera que esa exigencia existe desde el momento en que asumió el cargo. Su principal objetivo es revertir la eliminatoria y conseguir el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League 2026.

El compromiso de vuelta, programado para este martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero, representa una oportunidad para que México consiga su primer triunfo bajo la dirección de Márquez. El estratega reconoció que el equipo necesita ganar para recuperar confianza y avanzar en el torneo, aunque rechazó que los resultados recientes hayan modificado su manera de afrontar las responsabilidades del puesto.

“A ver, yo soy consciente de que estando en esta silla desde el partido uno hay presión. Eso me queda muy claro y lo tengo consciente”, declaró Márquez durante la conferencia de prensa previa al encuentro, en la que estuvo acompañado por César Montes. El técnico recordó que esa exigencia también formó parte de su trayectoria como futbolista y que ahora debe responder desde la preparación del equipo.

El entrenador insistió en que su prioridad es conseguir el resultado que permita mantener con vida a México en la competencia. “Mañana es obligado ganar y obviamente la presión es la de siempre, no cambia nada”, expresó. Además, explicó la importancia del encuentro: “Necesitamos esa victoria para poder clasificar, necesitamos esa victoria para que nos dé confianza, necesitamos esa victoria para seguir dando pasos adelante”.

Rafa Márquez identifica los errores que México debe corregir ante Jamaica

Uno de los principales temas de la conferencia fue el desempeño defensivo del Tricolor durante el encuentro de ida. Márquez reconoció que las desatenciones fueron determinantes en los tres goles recibidos, aunque consideró que Jamaica no superó futbolísticamente a México durante todo el compromiso. Para el entrenador, el problema estuvo en situaciones específicas que el equipo tiene la capacidad de corregir.

“No creo que Jamaica, con todo respeto, futbolísticamente nos haya pasado por encima el otro día”, señaló. El estratega puso como ejemplos la pérdida de balón que originó la primera anotación y el gol en propia puerta después de un tiro de esquina. “Son errores que se pueden solucionar, que son fáciles de identificar y que depende nada más de nosotros poder corregirlos”, agregó.

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Márquez también destacó que la diferencia en el marcador global es mínima y que el equipo debe mantener la concentración durante los 90 minutos. “Estamos enfocados, obviamente, en que mañana saldremos con la mejor actitud posible para alcanzar ese único gol que nos da el pase y tratar de revertir esto”, explicó. El técnico considera que México está cerca de encontrar el funcionamiento que busca, siempre que consiga evitar las equivocaciones que han condicionado sus partidos recientes.

César Montes respaldó las declaraciones de su entrenador y reconoció que los futbolistas tienen responsabilidad directa en el momento que atraviesa la Selección Mexicana. “Son errores muy puntuales por los que hemos recibido los tres goles y lo hemos platicado, lo hemos comentado, hemos tenido sesión de video”, afirmó el defensor. Además, aseguró que los jugadores de mayor experiencia deben asumir el liderazgo para sacar adelante la eliminatoria.

México prepara cambios en su alineación para buscar la remontada

La necesidad de conseguir una victoria también podría provocar modificaciones en el once inicial. Márquez adelantó que su cuerpo técnico analiza diferentes alternativas para presentar una Selección Mexicana más agresiva en el partido de vuelta, aunque advirtió que no pueden descuidar los espacios defensivos ante la velocidad de los futbolistas jamaicanos.

“Hemos estado analizando cuál será el mejor once inicial para mañana, un once inicial que pueda ser más agresivo aún e intentar conseguir ese gol que nos pueda dar el pase”, explicó. El entrenador agregó que deberán actuar con inteligencia debido al peligro que representa Jamaica en sus transiciones ofensivas. La alineación definitiva dependerá de las condiciones físicas y futbolísticas que observe durante el último entrenamiento.

El estratega también valoró la participación de los futbolistas que ingresaron de cambio en Kingston, particularmente Santiago Sandoval, Julián Quiñones y Alexis Vega, además de Jesús Corona. Sobre Sandoval, destacó su personalidad para competir sin importar el escenario. “Es un jugador que también me gusta mucho, que ha demostrado que juegue con quien juegue, juega de la misma manera y eso yo creo que es de aplaudir”, expresó. Respecto a Armando León, explicó que todavía debe determinar si estará entre los convocados para el encuentro.

Márquez reconoció que el arranque de su gestión no ha sido el esperado, pero aseguró que mantiene la motivación para continuar con el proyecto de la Selección Mexicana. El entrenador recordó que las primeras convocatorias estuvieron condicionadas por distintas circunstancias y lesiones, aunque evitó utilizarlas como justificación para los resultados. “Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo, aquí sea donde sea”, declaró.

El técnico también dejó clara su intención de permanecer en el banquillo nacional. “Tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí, que yo me veo y sigo viendo aquí en selección”, afirmó. Márquez consideró que los problemas actuales pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer al grupo y recuperar el nivel que mostró durante el proceso mundialista anterior.

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Rafa Márquez trabaja el aspecto mental para evitar la ansiedad

Además de las modificaciones tácticas, el entrenador explicó que la preparación mental será fundamental para enfrentar a Jamaica, especialmente si México no consigue marcar durante los primeros minutos. Márquez destacó la colaboración de Imanol Ibarrondo dentro del cuerpo técnico y señaló que el trabajo psicológico busca fortalecer la confianza de los futbolistas ante escenarios de presión.

“Para mí es súper importante, por eso creo que el que esté Imanol con nosotros nos ayuda un montón, incluso en lo personal”, explicó. El estratega aseguró que intenta transmitir una mentalidad positiva a sus jugadores y recordó que la preparación no se limita a las condiciones físicas. “Al igual que las piernas, el cerebro también se tiene que entrenar”, afirmó al referirse a la importancia de controlar los pensamientos y mantener la concentración.

Finalmente, Márquez hizo un llamado a la afición de Monterrey para respaldar a la Selección Mexicana en el Gigante de Acero. El entrenador reconoció que jugar como local representa una oportunidad para modificar el rumbo de la eliminatoria y ofrecer una respuesta después de lo ocurrido en Jamaica. “Esperamos el apoyo de la gente para intentar darle una alegría y ojalá que el resultado lo refleje”, concluyó, con la mira puesta en conseguir su primera victoria como seleccionador y mantener al Tricolor en la pelea por el título de la Nations League.

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