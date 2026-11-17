Boletos para Kanye West en México: ¿Cuánto cuestan las entradas para su concierto en el estadio Azteca?
La preventa comenzó el 16 de noviembre de 2026 y los boletos tienen precios de 3,480 a 18,000 pesos, según la zona del recinto
Kanye West, conocido actualmente como Ye, regresará a la Ciudad de México en 2027 con un concierto programado para el 19 de marzo en el Estadio Azteca. La presentación forma parte de su regreso a los escenarios mexicanos y ya tiene definida la tabla de precios para las distintas zonas.
La venta anticipada comenzó este lunes 16 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, después del registro previo habilitado para los seguidores. Con el inicio de esta etapa también se dieron a conocer los costos de las localidades, que van desde 3,480 hasta 18,000 pesos, dependiendo de la sección elegida.
¿Cuándo es el concierto de Kanye West en el Estadio Azteca?
El concierto de Ye en México será el viernes 19 de marzo de 2027, a las 21:00 horas, en el Coloso de Santa Úrsula. La fecha aparece en el calendario oficial del artista bajo el concepto de Ye Live Concert.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Qué ver en HBO? Fecha y hora de estreno de la docuserie de Valentín Elizalde
La presentación forma parte de la gira The Greatest Show on Earth, también identificada como “Ye Live in Mexico”. Será el regreso de Ye a la capital mexicana después de sus presentaciones de 2026 en la Plaza de Toros México.
¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Kanye West en el Azteca? Lista de precios y mapa
La lista publicada para el concierto contempla localidades desde 3,480 pesos hasta 18,000 pesos. Las zonas Chairmans Club y Super Seats encabezan los precios, mientras que Alto Norte 600, Alto Sur 600 y Prensa aparecen entre las opciones de menor costo.
Estos son los precios difundidos para cada zona:
- Chairmans Club | $18,000
- Super Seats | $18,000
- Tunnel Club | $16,200
- Locker Club | $15,000
- Corner Club | $13,800
- Plateas 200 | $11,400
- Lateral 300 | $11,400
- Plus 100 | $10,800
- Preferente 300 | $10,800
- Lateral 100 | $8,400
- Cabecera 300 | $9,000
- Norte 100 Bajo | $6,600
- Norte 100 Alto | $6,600
- Sur 100 Bajo | $6,600
- Sur 100 Alto | $6,600
- Palcos Club | $5,880
- Cancha | $3,588
- PCD | $3,600
- Alto Lateral 400 | $3,720
- Alto Lateral 500 | $3,720
- Alto Lateral 600 | $3,720
- Alto Norte 400 | $3,720
- Alto Norte 500 | $3,720
- Alto Norte 600 | $3,480
- Alto Sur 400 | $3,720
- Alto Sur 500 | $3,720
- Alto Sur 600 | $3,480
- Prensa | $3,480
Entre las alternativas intermedias aparece Cancha con un precio de 3,588 pesos, apenas 108 pesos por encima de las localidades más económicas. También se encuentran PCD en 3,600 pesos y distintas zonas altas en 3,720 pesos.
MÁS INFORMACIÓN: Rosalia y Raye encabezan las nominaciones de los Premios Grammy 2027: lista de nominados, fecha y dónde ver la ceremonia
La preventa inició este lunes 16 de noviembre para las personas que realizaron el prerregistro. Los usuarios registrados recibieron mediante correo electrónico las indicaciones para acceder al proceso de compra. Algunas localidades reportaron disponibilidad limitada durante las primeras horas de venta.