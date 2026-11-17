La preventa comenzó el 16 de noviembre de 2026 y los boletos tienen precios de 3,480 a 18,000 pesos, según la zona del recinto

El rapero se presentará en el recinto de Tlalpan | Reuters

Kanye West, conocido actualmente como Ye, regresará a la Ciudad de México en 2027 con un concierto programado para el 19 de marzo en el Estadio Azteca. La presentación forma parte de su regreso a los escenarios mexicanos y ya tiene definida la tabla de precios para las distintas zonas.

La venta anticipada comenzó este lunes 16 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas, después del registro previo habilitado para los seguidores. Con el inicio de esta etapa también se dieron a conocer los costos de las localidades, que van desde 3,480 hasta 18,000 pesos, dependiendo de la sección elegida.

¿Cuándo es el concierto de Kanye West en el Estadio Azteca?

El concierto de Ye en México será el viernes 19 de marzo de 2027, a las 21:00 horas, en el Coloso de Santa Úrsula. La fecha aparece en el calendario oficial del artista bajo el concepto de Ye Live Concert.

La presentación forma parte de la gira The Greatest Show on Earth, también identificada como “Ye Live in Mexico”. Será el regreso de Ye a la capital mexicana después de sus presentaciones de 2026 en la Plaza de Toros México.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Kanye West en el Azteca? Lista de precios y mapa

La lista publicada para el concierto contempla localidades desde 3,480 pesos hasta 18,000 pesos. Las zonas Chairmans Club y Super Seats encabezan los precios, mientras que Alto Norte 600, Alto Sur 600 y Prensa aparecen entre las opciones de menor costo.

Estos son los precios difundidos para cada zona:

Chairmans Club | $18,000

Super Seats | $18,000

Tunnel Club | $16,200

Locker Club | $15,000

Corner Club | $13,800

Plateas 200 | $11,400

Lateral 300 | $11,400

Plus 100 | $10,800

Preferente 300 | $10,800

Lateral 100 | $8,400

Cabecera 300 | $9,000

Norte 100 Bajo | $6,600

Norte 100 Alto | $6,600

Sur 100 Bajo | $6,600

Sur 100 Alto | $6,600

Palcos Club | $5,880

Cancha | $3,588

PCD | $3,600

Alto Lateral 400 | $3,720

Alto Lateral 500 | $3,720

Alto Lateral 600 | $3,720

Alto Norte 400 | $3,720

Alto Norte 500 | $3,720

Alto Norte 600 | $3,480

Alto Sur 400 | $3,720

Alto Sur 500 | $3,720

Alto Sur 600 | $3,480

Prensa | $3,480

Mapa de localidades para el concierto de Ye

Entre las alternativas intermedias aparece Cancha con un precio de 3,588 pesos, apenas 108 pesos por encima de las localidades más económicas. También se encuentran PCD en 3,600 pesos y distintas zonas altas en 3,720 pesos.

La preventa inició este lunes 16 de noviembre para las personas que realizaron el prerregistro. Los usuarios registrados recibieron mediante correo electrónico las indicaciones para acceder al proceso de compra. Algunas localidades reportaron disponibilidad limitada durante las primeras horas de venta.