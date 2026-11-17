El mediocampista de Cruz Azul habló sobre la responsabilidad de los seleccionados y recordó las palabras que recibió de Jude Bellingham después de la eliminación ante Inglaterra

Erik Lira y la experiencia de cubrir a Jude Bellingham | Imago7

Erik Lira considera que los futbolistas de la Selección Mexicana deben asumir una parte importante de la responsabilidad por los resultados del equipo, más allá de las decisiones que tome Rafael Márquez desde el banquillo. El mediocampista de Cruz Azul habló sobre las dificultades que enfrenta el actual entrenador del Tricolor y recordó la experiencia que vivió durante el Mundial 2026, cuando México quedó eliminado ante Inglaterra.

En una entrevista para el podcast Creativo, Lira reflexionó sobre la importancia de construir un proyecto que mantenga el compromiso mostrado durante la Copa del Mundo. Aunque reconoció que el fútbol se rige por los resultados, explicó que también es necesario analizar las circunstancias y la manera en que un equipo pierde antes de emitir conclusiones sobre su funcionamiento.

Las declaraciones del futbolista llegan en un momento de cuestionamientos hacia Rafa Márquez, quien todavía busca su primera victoria al frente de la Selección Mexicana. La derrota por 3-2 ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 aumentó la presión sobre el entrenador, que necesita conseguir un resultado favorable en Monterrey para mantener al equipo en la competencia.

Erik Lira pide responsabilidad a los jugadores de la Selección Mexicana

Al abordar el trabajo de Márquez, Lira reconoció que el entrenador tiene un papel fundamental dentro del equipo, pero señaló que el rendimiento de la Selección Mexicana también depende del compromiso individual y colectivo de los futbolistas. Para el mediocampista, representar al país implica una responsabilidad que debe mantenerse independientemente de la cercanía de una Copa del Mundo.

“Hay cosas que no dependen de nosotros los jugadores. También tenemos que entender, o tiene que entender la gente, que el fútbol es a base de resultados. O sea, es lo que yo te decía hace unos momentos: si pierdes cinco partidos, pues no estamos cerca de lo que queremos. Al final queremos ganar”, explicó.

El jugador añadió que los marcadores no deberían ser el único elemento de análisis. “Hay que ver muchas veces cómo perdiste, cómo y por qué perdiste. Creo que las formas son también muy importantes, al menos en el fútbol”, sostuvo durante la conversación, en la que abordó las exigencias que acompañan al proceso de la Selección Mexicana.

Lira también destacó que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en el cuerpo técnico. “El entrenador es sumamente importante, sí, es la cabeza del grupo, pero creo que es más también de los jugadores”, afirmó, antes de explicar que cada convocado debe acudir con la disposición de aportar al equipo, sin importar si comienza como titular o permanece en la banca.

“Si te llaman a la selección es porque primero eres el mejor, o en ese momento eres el mejor. Después, porque quiero estar en la selección. No es de que voy a ir y voy a echar la hueva en la selección porque no quiero estar. Voy a ir a jugar, voy a sumar y voy a darlo todo para que la selección esté bien“, expresó el futbolista.

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Erik Lira revela las palabras que recibió de Jude Bellingham

Durante la misma entrevista, el mediocampista recordó uno de los momentos que marcaron su participación en el Mundial 2026: el enfrentamiento contra Inglaterra y su duelo con Jude Bellingham. Lira explicó que, desde que conoció al rival de la Selección Mexicana, se preparó para enfrentar a uno de los futbolistas que más admiraba por su rendimiento internacional.

“Cuando supe que era Inglaterra, yo dije: ‘Voy a marcar a Jude Bellingham’. […] Me mentalicé desde cuando supe que era Inglaterra”, recordó Lira. Sin embargo, reconoció que el futbolista inglés terminó con dos goles y México quedó fuera del torneo, un resultado que le provocó tristeza pese al esfuerzo realizado durante el encuentro.

La eliminación dejó una experiencia que Lira conserva como una de las más importantes de su carrera. El mediocampista relató que Bellingham se acercó para reconocer su desempeño y le dirigió unas palabras que todavía recuerda: “Eres un gran jugador, tienes un corazón muy grande, ojalá juegues en un equipo grande”.

El mexicano explicó que posteriormente volvió a encontrarse con el futbolista inglés y le pidió intercambiar camisetas. “Me llevé la playera de Bellingham y que me haya dicho eso. Veo la playera y me recuerda esas palabras”, compartió Lira, quien considera que aquella experiencia confirmó que los jugadores mexicanos pueden competir ante figuras de las principales ligas del mundo.

Para el capitán de Cruz Azul, la eliminación ante Inglaterra también dejó enseñanzas que podrían servir a las próximas generaciones de la Selección Mexicana. Lira aseguró que el grupo terminó convencido de su capacidad para enfrentar a rivales de alto nivel y que el desafío consiste en mantener esa mentalidad durante los siguientes procesos, independientemente de quién ocupe el banquillo nacional.

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