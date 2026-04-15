Jugando Claro, en vivo | Martes 14 de abril

Sigue el mejor análisis en la multiplataforma de Claro Sports

El mejor análisis en Jugando Claro en el programa del martes 14 de abril donde nuestros especialistas analizarán lo ocurrido en los cuartos de final de la Concachampions. Los cuartos de final de la Concachampions 2026 llegan a su punto más intenso con los partidos de vuelta, donde Cruz Azul y América buscan sellar su pase a semifinales en dos escenarios clave. La Máquina recibe a LAFC en el Estadio Cuauhtémoc con la misión de remontar la serie, mientras que las Águilas se enfrentan a Nashville en el regreso al Estadio Azteca. Ambos encuentros prometen emociones, presión y momentos decisivos, ya que cualquier error puede definir la eliminatoria. Cruz Azul necesita una noche perfecta, mientras que América buscará imponer su jerarquía en casa en una jornada que marcará el rumbo del torneo.

Te puede interesar: