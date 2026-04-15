¡Confirmado! Este es el calendario de partidos de Argentina y Messi en el Mundial 2026

Argentina jugará todos sus partidos del Mundial en Estados Unidos donde buscará defender el título conseguido en Qatar

La selección de Argentina y sus rivales en el Mundial 2026 | Reuters

La selección de Argentina iniciará su camino en la Copa Mundial 2026 con el objetivo de repetir el título conseguido en la edición de Qatar 2022. El torneo marcará un cambio en su formato, al contar por primera vez con 48 selecciones participantes en tres sedes diferentes.

El conjunto albiceleste fue ubicado como cabeza de serie en el Grupo J, lo que definió su calendario y los rivales que enfrentará en la primera fase. Su debut está programado para el 16 de junio, días después de la ceremonia inaugural.

Con la ampliación del número de equipos, el sistema de clasificación también cambia. Ahora, además de los dos primeros lugares de cada grupo, algunos terceros avanzarán a la fase de eliminación directa, lo que incrementa las posibilidades de clasificación, pero también introduce nuevos escenarios en la competencia.

¿Cuál es el grupo de Argentina en el Mundial 2026 y quiénes son sus rivales?

Argentina comparte el Grupo J junto a selección de Argelia, Austria y Jordania. Cada uno de estos equipos presenta características distintas dentro del panorama internacional.

Argelia disputará su quinta Copa del Mundo. Su participación más destacada se dio en 2014, cuando alcanzó los octavos de final. El conjunto africano ha mostrado capacidad para competir en torneos de alto nivel y buscará repetir una actuación similar.

Austria regresa a una Copa del Mundo después de casi tres décadas. Será su octava participación, con un antecedente relevante en 1954, cuando logró el tercer lugar. Su regreso representa una oportunidad para volver a posicionarse en el escenario internacional.

Por su parte, Jordania tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo tras lograr su clasificación desde la zona asiática. Su presencia marca uno de los debuts en esta edición ampliada del torneo.

Calendario completo de Argentina en el Mundial 2026: fechas y horarios confirmados

El calendario de la fase de grupos para Argentina ya está definido. Su primer encuentro será el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, El segundo partido lo disputará el lunes 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas Finalmente, cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Jordania.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, su rival dependerá de la posición final en el grupo. Si termina como líder, enfrentará al segundo del Grupo H el 3 de julio en Miami. Si finaliza en segundo lugar, se medirá al líder de ese mismo sector el 2 de julio en Los Ángeles.

Argentina vs. Argelia | Martes 16 de junio | 19:00 horas CDMX | l Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs. Austria | Lunes 22 de junio | 11:00 horas CDMX | AT&T Stadium de Dallas. Argentina vs. Jordania | Sábado 27 de junio | 29:00 horas CDMX | AT&T Stadium de Dallas.

¿Quién transmite en vivo los partidos de La Albiceleste en el Mundial 2026? TV y streaming

Todos los partidos de la selección de Argentina se podrán seguir en México por Televisa y Tv Azteca, quienes tienen todos los derechos del Mundial 2026, además de tener la plataforma de VIX para poder ver los partidos.

¿Cuántas veces ha ganado Argentina el Mundial de fútbol y dónde fue el último?

Argentina ha conquistado la Copa del Mundo en tres ocasiones. Sus títulos llegaron en 1978, cuando fue sede del torneo, en 1986 en México y en 2022 en Qatar. Con estos logros, se ubica entre las selecciones con mayor número de campeonatos en la historia del torneo. Su triunfo más reciente fue en Qatar, donde logró su tercera estrella.

En el contexto histórico, Brasil lidera la lista de campeones con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro cada uno. Argentina forma parte del grupo de selecciones que han logrado más de un campeonato en la competencia.

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