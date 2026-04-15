Clásico y permanencia: lo más importante de la fecha 20 del Torneo Clausura de Guatemala

Cada partido tiene impacto directo en la tabla acumulada, que refleja una lucha cerrada en distintos sectores, especialmente en la zona baja.

Municipal y Comunicaciones, en el foco de la jornada

La fecha 20 del Torneo Clausura de Guatemala se disputará entre el miércoles 15 y el jueves 16 de abril, en un momento clave de la temporada. Con la fase regular entrando en su recta final, los equipos afrontan compromisos que pueden definir tanto la clasificación a la liguilla como la permanencia.

El calendario presenta seis encuentros distribuidos en dos días, con horarios escalonados. Cada partido tiene impacto directo en la tabla acumulada, que refleja una lucha cerrada en distintos sectores, especialmente en la zona baja.

Municipal vs Comunicaciones, un clásico con impacto directo en la tabla

El partido más esperado se jugará el miércoles 15 de abril a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera. Municipal, líder de la tabla acumulada con 77 puntos, recibirá a Comunicaciones, que suma 52 unidades y busca mejorar su posición.

El clásico no solo tiene valor histórico, sino también incidencia en la pelea por la cima. Municipal intentará mantenerse en el primer lugar, mientras que Comunicaciones necesita sumar para no quedar relegado en la clasificación general y asegurar su presencia en la fase final.

La lucha por la permanencia entra en su momento más exigente

La jornada comenzará el miércoles 15 de abril a las 15:00 horas con el partido entre Aurora FC y Marquense en el estadio Guillermo Slowing. Aurora suma 58 puntos y busca consolidarse, mientras que Marquense, con 50 unidades, necesita seguir sumando para alejarse de la zona baja.

Ese mismo miércoles, a las 18:00 horas, Guastatoya recibirá a Antigua GFC en el estadio David Cordón Hichos. El equipo local, con 47 puntos, está comprometido en la tabla acumulada y necesita un resultado positivo, mientras que Antigua intenta mantenerse en la parte alta.

El jueves 16 de abril continuará la acción a las 17:00 horas, cuando Atlético Mictlán, con 49 puntos, enfrente a Deportivo Mixco en el estadio La Asunción. El conjunto local está bajo presión, ya que una derrota podría complicar su permanencia.

Más tarde, a las 19:00 horas, Malacateco, también con 47 puntos, jugará ante Cobán Imperial en el estadio Santa Lucía. El equipo local necesita sumar para salir de la zona comprometida, mientras que su rival busca sostenerse en la mitad de la tabla.

El cierre de la jornada será a las 21:00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC se medirá ante Achuapa. El visitante, último con 43 puntos, está obligado a sumar para mantener opciones de permanencia.

A falta de pocas fechas, el margen de error es cada vez más reducido. Los equipos involucrados en la zona baja dependen no solo de sus resultados, sino también de lo que ocurra en otros partidos, en un cierre que promete definiciones ajustadas.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 77 +32 41 2 Mixco 76 +16 41 3 Antigua GFC 72 +23 41 4 Xelajú MC 58 +13 41 5 Aurora 58 -8 41 6 Cobán Imperial 52 +3 41 7 Comunicaciones 52 -8 41 8 Marquense 50 -17 41 9 Mictlán 49 -12 41 10 Guastatoya 47 -12 41 11 Malacateco 47 -13 41 12 Achuapa 43 -17 41

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