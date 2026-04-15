Los Diablos Rojos del México presentan su indumentaria para la temporada 2026 con homenaje al Mundial

Serán cuatro uniformes que tendrán los Diablos en la temporada en la que buscarán el tricampeonato

Los Diablos Rojos del México han revelado su nueva indumentaria para la temporada 2026, con la vista puesta en el histórico tricampeonato en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). La presentación de la colección se realiza a tan solo unos días del Opening Day, que tendrá lugar el jueves 16 de abril, cuando el equipo se enfrente a los Piratas de Campeche en su primer juego de la temporada.

La nueva línea de uniformes toma como base la rica historia del equipo, reinterpretándola con un enfoque contemporáneo que resalta tanto su legado deportivo como su impacto cultural. Además, se suman a la fiesta mundialista con uniformes que hacen alusión a la selección mexicana de fútbol.

“Con mucha responsabilidad, es muy importante para nosotros escribir una nueva historia y listo para todo lo que viene”, dijo Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos en exclusiva para Claro Sports.

El uniforme de local mantiene la tradicional base blanca, pero con un toque moderno que incorpora un diseño que presenta flamas a lo largo del jersey. Este detalle evoca el título de bicampeón.

Por otro lado, el uniforme de visita destaca por su color rojo intenso, con un diseño que también incorpora flamas, similar al uniforme local. Sin embargo, este modelo se diferencia por el contraste en verde, simbolizando la intención del equipo de trascender a nivel internacional en 2026, en coincidencia con la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá.

El Alternativo 1 de la colección es un tributo al fútbol mexicano y al Mundial 2026. Con un fondo verde y la frase clásica de “México” al frente, este diseño resalta el vínculo con la identidad nacional. Los detalles bordados en las mangas y el cuello, con influencias artesanales mexicanas, refuerzan la conexión cultural entre el béisbol y el fútbol, rindiendo homenaje a la pasión que despierta el balompié en el país.

Finalmente, el Alternativo 2 introduce una propuesta cromática más audaz, con un tono borgoña combinado con acentos en rojo y menta. Este uniforme presenta una tipografía moderna, con una “D” coronada por dos cuernos, reinterpretando el símbolo de los Diablos Rojos con un estilo contemporáneo.

Con estas nuevas propuestas, los Diablos Rojos del México no solo buscan reforzar su identidad y legado, sino también rendir homenaje al fútbol mexicano y a los eventos deportivos internacionales que marcarán 2026. La colección promete ser una de las grandes atracciones en el estadio y una de las novedades más esperadas por los aficionados para esta temporada.

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