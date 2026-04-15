Carlos Salcido aplaude que haya jugadores en buen momento que refuercen a la selección mexicana

Salcido, además de Pável Pardo y Ricardo Osorio aseguran que confían en el trabajo de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026

Salcido, Pardo y Osorio jugarán un partido de leyendas ante Brasil | Imago7

Carlos Salcido, Pavel Pardo y Ricardo Osorio han compartido sus perspectivas sobre la actualidad de la selección mexicana, destacando la importancia de la toma de decisiones en el proceso hacia el Mundial 2026. En sus declaraciones, cada uno de los exjugadores y exintegrantes de la escuadra tricolor abordó el tema de los jugadores que atraviesan buenos momentos, las lesiones y la responsabilidad del cuerpo técnico en la elección final de los convocados.

Salcido fue claro al señalar que la selección cuenta con jugadores que están demostrando un gran nivel, aunque algunas bajas por lesiones pueden influir en las decisiones finales. “Sé que hay unos jugadores lesionados, que hay unos jugadores que están en muy buen momento. Al final del día, son seleccionables”, comentó el exjugador de las Chivas, añadiendo que el trabajo del cuerpo técnico es fundamental para escoger a los futbolistas que lleguen en el mejor estado físico y futbolístico.

Por su parte, Pavel Pardo destacó la importancia de jugadores que han tenido un impacto significativo en sus clubes. En particular, mencionó a Álvaro Fidalgo, quien se ha ganado el reconocimiento por su desempeño en el Club América. “Fue una pieza importante en el América, ¿por qué no puede serlo en la selección?”, señaló el exelemento americanista, dejando en claro que los futbolistas que se destacan en la liga mexicana también tienen el derecho de ser considerados para el equipo nacional.

Ricardo Osorio, por su parte, abordó la situación desde un enfoque de apoyo incondicional a la selección. Aunque no se mostró enfocado en los aspectos negativos, como las posibles críticas, expresó su disposición a apoyar al equipo en todo momento. “Yo no veo si está mal la selección o no. Simplemente estoy por apoyar”, comentó el exintegrante del Cruz Azul, quien dejó claro que, como aficionado, su objetivo es respaldar al equipo independientemente de los altibajos.

“Hay que apoyar a la selección, lo que tiene Javier [Aguirre], (es) mucho carácter”, indicó Osorio, señalando que la fortaleza del entrenador será clave para manejar cualquier adversidad. La unidad y el respaldo de la afición, dijo, son esenciales para que el equipo logre los objetivos propuestos.

Salcido, Pardo y Osorio formarán parte de la selección mexicana, que se enfrentará a su similar de Brasil, en un encuentro de leyendas el próximo domingo 19 de abril, en la cancha del Estadio Azteca.

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