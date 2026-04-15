¡Adiós al campeón! Cruz Azul empata con LAFC y consuma su fracaso en la Concachampions

La Máquina se queda lejos de la remontada y es eliminada en la Concacaf Champions Cup 2026 al igualar 1-1 en la vuelta y caer 4-1 en el marcador global

Cruz Azul es eliminado de la Concachampions por LAFC. | Reuters

La remontada de Cruz Azul sólo quedó en una ilusión. La Máquina empató 1-1 con LAFC en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 y ha quedado eliminada de la competencia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con un marcador global de 4-1. Pese a los esfuerzos y las oportunidades que generaron durante el encuentro, la falta de contundencia fue un factor determinante en el fracaso del actual campeón del torneo.

El partido comenzó con Cruz Azul buscando un gol temprano que les diera esperanza para la remontada. A los 18 minutos, Gabriel ‘El Toro’ Fernández abrió el marcador al cobrar de excelente manera un penalti con un potente disparo que dejó sin opciones al portero Hugo Lloris, poniendo a los celestes a solo dos goles del empate global. Los azules soñaban a lo grande, al parecer que el abultado marcador que necesitaban podría ser posible.

Sin embargo, a partir de ahí, la Máquina se vio frenada por una serie de intervenciones clave de Lloris, quien fue la figura destacada para el conjunto estadounidense, evitando que los celestes se acercaran más para intentar igualar el marcador global y conseguir el resultado histórico del que tanto se habló durante la semana.

¡Gabriel Fernández descuenta en el global para Cruz Azul! 🎯 pic.twitter.com/rmXy7GbXXF — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

En el minuto 32, los de la Noria tuvieron otra oportunidad clara de aumentar su ventaja. Un pase filtrado dejó a Montaño frente a Lloris, pero el delantero no logró concretar y su disparo pasó desviado. Esta fue una de varias ocasiones que el equipo mexicano dejó escapar, mientras LAFC, aunque sin llegar a mostrar su mejor versión, se mantenía sólido en defensa.

Los minutos pasaron, y con el tiempo en su contra, los celestes continuaron intentando por todas las vías posibles, pero la falta de puntería y la presión por marcar rápidamente se hizo evidente. A los 56 minutos, el árbitro detuvo el juego debido al grito homofóbico proveniente de la tribuna, activando el protocolo antidiscriminación, lo que ralentizó aún más el ritmo del partido.

Con el reloj avanzando y las esperanzas de remontar desvaneciéndose, en el minuto 90, Gonzalo Piovi se fue expulsado, dejando a Cruz Azul con diez jugadores para los últimos minutos. Esto acabó de sentenciar el destino de los celestes, que finalmente no lograron romper la resistencia de LAFC. En una de las últimas jugadas, Palavecino tuvo una oportunidad clara, pero Lloris volvió a salvar a los visitantes.

Pero eso no sería todo, pues la Máquina no pudo ni siquiera llevarse la victoria, pues al minuto 95, una mano en el área de Willer Ditta le abrió la oportunidad del empate a los de la MLS, quienes con anotación de Denis Bouanga desde los once pasos pusieron el 1-1 para confirmar su viaje a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Bouanga seals it for LAFC! 🎯 pic.twitter.com/UMfjUOsmvg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

La eliminación de los celestes es un golpe muy duro para la institución y el proyecto de Nicolás Larcamón, quien escuchó desde la tribuna la petición de su salida por parte de los aficionados. Ahora, tendrán que centrar sus baterías en el Clausura 2026 de la Liga MX.

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