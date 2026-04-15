31 Minutos celebrará Día del Niño con concierto al aire libre en el Zócalo de la CDMX

El famoso programa chileno llegará a México para dar un concierto gratuito para los fans de todas las edades

31 minutos regresará a México con show en el Zócalo | @PrimeVideoLat

El próximo jueves 30 de abril de 2026, los entrañables personajes de 31 Minutos, el famoso programa chileno de títeres, regresarán a la Ciudad de México para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, como parte de las celebraciones por el Día del Niño. Esta presentación será un evento único para todos los fanáticos de la serie que crecieron viéndola, y para las nuevas generaciones que disfrutan de la música y comedia del programa.

El evento, que está destinado a ser un espectáculo familiar, contará con la participación de los populares personajes de 31 Minutos, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, y Calcetín con Rombos Man. El concierto se ha convertido en uno de los eventos más esperados, dado el impacto que 31 Minutos ha tenido a lo largo de los años en la televisión infantil de América Latina. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue la encargada de anunciar este evento tan esperado, el cual se difundió a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura local.

¿A qué hora inicia el concierto de 31 Minutos el próximo 30 de abril en el Zócalo?

El concierto de 31 Minutos dará inicio a las 19:00 horas del 30 de abril de 2026, en el Zócalo de la Ciudad de México. Este evento tiene como objetivo ofrecer un espectáculo para todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos que crecieron viendo el programa. Los organizadores esperan una gran afluencia de público, ya que el Zócalo es un espacio emblemático en la ciudad y 31 Minutos cuenta con una base de seguidores multigeneracional.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX?

El Zócalo, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, es uno de los lugares más accesibles de la capital. Para quienes utilizan transporte público, varias opciones de metro están disponibles: las estaciones Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2), Catedral (Línea 8) se encuentran cerca del evento. Además, diversas rutas de autobuses y el servicio de Metrobús permiten acceder al Zócalo con facilidad. Para quienes prefieran llegar en coche, el Zócalo cuenta con diversas opciones de estacionamiento cercanas, aunque se recomienda llegar con tiempo debido a la alta demanda esperada.

Metro

Allende (Línea 2): Camina hacia Tacuba

(Línea 2): Camina hacia Tacuba Pino Suárez (Línea 1 y Línea 2): Camina rumbo a las avenidas 20 de Noviembre o 5 de Febrero.

(Línea 1 y Línea 2): Camina rumbo a las avenidas 20 de Noviembre o 5 de Febrero. Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8): Camina por Avenida Juárez y luego por 5 de Mayo.

Metrobus

Museo de la Ciudad : Ubicada cerca de Pino Suárez.

: Ubicada cerca de Pino Suárez. Pino Suárez: Para caminar hacia el norte del Zócalo (Eje 1 Oriente).

¿Tendrá costo el concierto de 31 Minutos?

El concierto de 31 Minutos será completamente gratuito para el público. La entrada no tendrá costo alguno, lo que lo convierte en una excelente opción para las familias que desean disfrutar de una noche de música, humor y nostalgia sin preocuparse por el costo. Aunque por lo mismo se pide a la ciudadanía llegar con tiempo para evitar contratiempo y la gran afluencia en las calles aledañas.

¿Por qué el 30 de abril se celebra el Día del Niño?

El 30 de abril se celebra en México el Día del Niño, una fecha establecida en 1924 durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, bajo la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. La decisión de designar este día tuvo como objetivo principal reafirmar los derechos de los niños y promover su desarrollo integral, brindando la oportunidad de una infancia feliz y libre de carencias. Esta conmemoración se lleva a cabo en el marco de una visión global que reconoce a la infancia como un grupo vulnerable que merece protección, bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.

Aunque el Día Universal del Niño, establecido por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, es celebrado en muchos países, cada nación ha optado por designar una fecha especial para conmemorar a los más pequeños. En México, la elección del 30 de abril tiene su base en el compromiso con la infancia, reflejando los esfuerzos del gobierno y de las instituciones para proteger sus derechos y garantizar su bienestar. José Vasconcelos, en su momento, promovió que las escuelas se convirtieran en espacios dignos para los niños, proponiendo que cada escuela fuera “un palacio con alma”, un lugar donde los niños, especialmente los más desfavorecidos, pudieran experimentar momentos felices y memorables.

Este día es clave para recordar la importancia de los derechos de la infancia y concienciar a la sociedad sobre las necesidades de los niños, quienes son los más afectados por las crisis y problemas globales. A través de este día, se busca sensibilizar sobre la necesidad de asegurar el bienestar, desarrollo y la protección de los menores, promoviendo un entorno donde puedan crecer y desarrollarse con dignidad, respeto y oportunidades. En este sentido, el Día del Niño es también un recordatorio de que el bienestar infantil es un compromiso de todos, y que el trabajo colectivo es esencial para asegurar que cada niño reciba lo que le corresponde por derecho.

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