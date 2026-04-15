América vs Nashville en vivo: ¡Las Águilas tocan la puerta! Zendejas se queda cerca del primero

El Estadio Azteca, territorio prohibido para la MLS

Todo listo en el Estadio Azteca para el arranque del partido | Reuters

Tras dos años de ausencia, la Concacaf Champions Cup vuelve el Estadio Azteca, cuando el América reciba al Nashville SC este martes 14 de abril, en el partido de vuelta de los cuartos de final. Las Águilas empataron sin goles en la ida y la historia está de su lado en busca del boleto a las semifinales.

Ningún equipo de la MLS ha salido con la victoria del Coloso de Santa Úrsula ante las Águilas.

Si sumamos el pasado reciente de Cruz Azul en el Estadio Azteca, tampoco hubo victoria de la MLS ante los cementeros en dos duelos, elevando el total a 0 de 8 para la MLS buscando el triunfo en el Coloso de Santa Úrsula: