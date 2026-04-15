América vs Nashville en vivo: ¡Las Águilas tocan la puerta! Zendejas se queda cerca del primero
Resultado América vs Nashville en vivo: cuartos de final Concachampions 2026, partido de vuelta; las Águilas buscan boleto a semifinales
Min 31 | América 0-0 Nashville | ¡Lujito de Rodríguez! Gran gesto técnico del Rayito para quitarse a un defensor en el intento de contragolpe. Sin embargo, la defensa de Nashville reacciona a tiempo para evitar cualquier peligro.
¡Cota salva al América!
Min 30 | América 0-0 Nashville | Nashville se acerca al primero. Disparo peligroso de volea a la base del primer poste tras un rebote defensivo. Cota reacciona en dos tiempos y se queda con la pelota.
Min 27 | América 0-0 Nashville | Se vuelven a enfriar las acciones. Tras los dos acercamientos del América, Nashville retoma su estructura defensiva y le baja el ritmo al partido. El cuadro de la MLS maneja la pelota con paciencia, pero sin profundidad.
Min 21 | América 0-0 Nashville | Erick Sánchez recupera la pelota en los linderos del área y prueba de larga distancia. Schwake vuelve a responder con su segunda atajada de la noche.
¡¡ZENDEJAS AL PALO!!
Min 20 | América 0-0 Nashville | Primera acción explosiva del América. Aprovechan una posesión larga de Nashville para robar el balón y agarrarlos mal parados en la contra. Zebdejas, recibe por derecha con todo el carril libre, avanza hasta el área, recorta hacia adentro y saca un remate al primer palo. Gran reacción del arquero Brian Schwake, que ataja y manda la pelota al poste.
Min 15 | América 0-0 Nashville | América tiene el 61% de la posesión, pero no ha generado una sola aproximación de peligro. Nashville se siente cómodo: presiona la salida y ataca con transiciones rápidas y dinámicas al contragolpe.
¡SE ACERCA NASHVILLE!
Min 11 | América 0-0 Nashville | Hany Mukhtar conduce sin presión desde medio campo y llega hasta los linderos del área, donde prueba con un disparo potente que se va por encima del larguero de Rodolfo Cota. Ningún americanista se acercó al capitán de los visitantes.
Min 8 | América 0-0 Nashville | Nashville, peligroso en la contra. El equipo estadounidense llega con velocidad a territorio azulcrema. América se salva de cualquier peligro y recupera, pero la presión sobre la salida es inmediata.
Min 7 | América 0-0 Nashville | Otro centro peligroso de los azulcremas. Tras una buena circulación de banda a banda. Israel Reyes manda un balón al corazón del área. Brian remata de cabeza ante un buen marcaje de Nashville y el balón termina en manos del arquero tras un desvío defensivo.
Min 5 | América 0-0 Nashville | ¡América intenta por las bandas! Balones largos a Zendejas y Rodríguez. Centro peligroso del estadounidense que cruza todo el área sin remate azulcrema. La posesión es toda de Las Águilas y ya adelantan líneas.
Min 1 | América 0-0 Nashville | La presión alta de Nashville complica la salida del América. Las Águilas circulan el balón en zona defensiva, pero los estadounidenses sofocan cada intento de dar el paso hacia adelante, cierran líneas y recuperan en territorio de peligro.
¡¡¡ARRAAAAANCA EL PARTIDO!!!
Min 0 | América 0-0 Nashville | Ya rueda el balón en el Estadio Azteca. América está obligado a marcar y no recibir gol para meterse a semifinales de la Concacaf Champions Cup y seguir en la pelea por el título que le falta a André Jardine.
El Estadio Azteca, territorio prohibido para la MLS
Tras dos años de ausencia, la Concacaf Champions Cup vuelve el Estadio Azteca, cuando el América reciba al Nashville SC este martes 14 de abril, en el partido de vuelta de los cuartos de final. Las Águilas empataron sin goles en la ida y la historia está de su lado en busca del boleto a las semifinales.
Ningún equipo de la MLS ha salido con la victoria del Coloso de Santa Úrsula ante las Águilas.
Si sumamos el pasado reciente de Cruz Azul en el Estadio Azteca, tampoco hubo victoria de la MLS ante los cementeros en dos duelos, elevando el total a 0 de 8 para la MLS buscando el triunfo en el Coloso de Santa Úrsula:
¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales de la Concachampions?
Hay dos caminos a semifinales para el América. El simple: ganar el partido. Cualquier triunfo de las Águilas (1-0, 2-0, 2-1, 3-2, etc.) les mete a semifinales. Existe también la posibilidad de un empate sin goles en 90 minutos, pero un tanto en la prórroga les daría el boleto.
El camino más complicado requiere un empate 0-0 en la vuelta, que no haya más goles en los tiempos extra y avanzar en la tanda de penaltis.
Cualquier derrota deja fuera al equipo de Jardine, además de que un empate con goles, sea 1-1, 2-2, 3-3 o mayor, le da el pase al Nashville, que así fue como dejó fuera a Messi: 0-0 en Tennessee, 1-1 en Fort Lauderdale. Un 0-0 en la vuelta, pero que marque el Nashville en el tiempo extra y queden 1-1, 2-2, también les da el boleto a los de la MLS.
¡Alineaciones confirmadas para el América vs Nashville!
América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Renato Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.
Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Edvard Sandvik Tagseth, Alex Muyl; Cristian Espinoza, Henry Mukhtar, Warren Madrigal; Patrick Yazbek.
América se juega la vida en el Estadio Azteca
América define su pase a semifinales. El equipo de André Jardine recibe a Nashville SC este 14 de abril en el Estadio Azteca, en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, tras el empate sin goles en la ida disputada en el GEODIS Park. El resultado obliga al conjunto mexicano a ganar en casa para mantenerse con vida en el torneo.
El contexto llega condicionado por el momento deportivo. América acumula una racha de cinco juegos sin victorias, incluido el empate 1-1 ante Cruz Azul en la jornada 14 del Clausura 2026, mientras que Nashville llega como líder de la Conferencia Este en la MLS. La eliminatoria se juega en el Estadio Azteca, bajo la regla del gol de visitante, lo que incrementa el margen de exigencia para el equipo local.
¿A qué hora juegan América vs Nashville hoy 14 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El partido entre América y Nashville SC se disputa el martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Azteca. El silbatazo inicial está programado a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.
La serie llega igualada 0-0 tras el duelo de ida en Estados Unidos. Este resultado condiciona el desarrollo del partido, ya que cualquier empate con goles favorece a Nashville, mientras que el América necesita ganar en los 90 minutos o en tiempo extra para avanzar a semifinales.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de vuelta en la Concachampions 2026?
El partido se podrá ver en México a través de Fox Sports y la plataforma FOX One, con transmisión en televisión y streaming. En Estados Unidos, estará disponible por FS1, TUDN y la plataforma ViX.
Además de la señal televisiva, el seguimiento en tiempo real estará disponible en Claro Sports con minuto a minuto, estadísticas y actualizaciones del marcador, considerando que es uno de los duelos clave de la ronda de cuartos de final del torneo.
Alineaciones del América vs Nashville, al momento
América contempla una base similar a la utilizada en sus últimos compromisos. La posible alineación incluye a Rodolfo Cota en portería; línea defensiva con Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja y Ramón Juárez; en mediocampo Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado y Alejandro Zendejas; y al frente Brian Rodríguez, Vinícius Moreira y Patricio Salas.
Nashville, por su parte, mantendría su estructura reciente con Brian Schwake en el arco; defensa integrada por Josh Bauer, Jack Maher, Maxwell Woledzi y Daniel Lovitz; mediocampo con Ahmed Qasem, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth y Alex Muyl; y ataque con Warren Madrigal y Woobens Pacius.
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
El criterio principal en caso de empate global es el gol de visitante. Esto implica que si el partido termina con empate con goles, Nashville avanzaría a semifinales, debido a que anotaría fuera de casa, algo que América no logró en la ida.
Si el marcador global permanece 0-0 tras los 90 minutos, se disputará tiempo extra de 30 minutos. En ese periodo también aplica el gol de visitante. Si persiste la igualdad sin goles tras la prórroga, el pase a semifinales se definirá mediante tanda de penaltis.