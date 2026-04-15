Cruz Azul vs LAFC en vivo: Kevin Mier va de titular en la portería de la Máquina en la Concachampions 2026
No te pierdas las acciones de este vibrante encuentro desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde la Máquina busca una histórica remontada
Los celestes, con dedicatoria especial
Cruz Azul saltará a la cancha para enfrentar a Los Angeles FC con una dedicatoria especial, en memoria de las madres del presidente del equipo, Víctor Velázquez y del futbolista Christian Ebere, quienes fallecieron recientemente: “A jugar por todo y por todos”.
¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales de la Concachampions?
Tras la derrota 3-0 en el partido de ida, Cruz Azul llega al duelo de vuelta ante LAFC en la Concachampions 2026 en busca de una verdadera hazaña. Para avanzar a las semifinales, debe ganar por cuatro goles o más de diferencia durante el tiempo regular, con marcadores como 4-0 o 5-1. Si logra imponerse 3-0, el global se empataría a tres tantos y el partido se iría a tiempos extra, con la posibilidad de definirse en penales. El escenario se complica aún más si Cruz Azul recibe un gol, ya que el criterio del gol de visitante lo obligaría a marcar cinco o más anotaciones para avanzar.
Cruz Azul quiere sumar a LAFC a su lista de víctimas
A lo largo de la historia, Cruz Azul ha enfrentando un sinfín de eliminatorias, algunas de ellas con regresos importantes como el que necesita esta noche ante el LAFC, que llega con ventaja de 3-0 al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. Cerro Porteño, Necaxa, Jaguares de Chiapas, Real Salt Lake, Toluca y Xolos de Tijuana son algunas de sus víctimas, lista a la que quiere agregar al equipo californiano. Aquí la nota completa.
Listos, los uniformes
El vestidor de los celestes está listo. Los jugadores de la Máquina saltarán al terreno de juego con su tradicional jersey en color azul, mientras que LAFC vestirá de blanco en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.
La Máquina ya está en el Estadio Cuauhtémoc
Cruz Azul ya llegó al Estadio Cuauhtémoc, listo para intentar una remontada que sería histórica sobre el LAFC que llega con tres goles de ventaja. Concentrados y con la ilusión de hacer un buen partido es como se les vio a Kevin Mier, Erik Lira, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere.
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
En la Concacaf, el criterio de goles como visitante sigue vigente. Si el marcador global queda empatado tras los 180 minutos, el equipo que haya anotado más goles fuera de casa es el que avanza a la siguiente ronda.
El tiempo extra solo entra en juego cuando persiste el empate global y ambos equipos tienen la misma cantidad de goles como visitante. En ese escenario, se disputan 30 minutos adicionales. Si la igualada persiste tras los dos tiempos extra, entonces sí se define desde los once pasos, en la tanda de penaltis.
Alineaciones del Cruz Azul vs LAFC, al momento
Tanto Nicolás Larcamón como Marc Dos Santos quieren ganar este enfrentamiento, por lo que estarán poniendo lo mejor que consideren posible para afrontar este duelo. Los celestes son los obligados a ir a buscar los goles.
Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi y Guillermo Fernández.
LAFC: Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Segura, Choiniere, Martínez, Marky Delgado, Timothy Tillman, Heung-Min Son y Denis Bouanga.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de vuelta en la Concachampions 2026?
Este vibrante partido lo podrás seguir en México a través de la señal de Fox One, mientras que en los Estados Unidos irá por Fox Sports, fuboTV, TUDN y Vix. Recuerda que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora juegan Cruz Azul vs LAFC hoy 14 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El duelo de vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y LAFC se llevará a cabo este martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, teniendo su silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México.
Centroamérica: 19:00 horas
Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
Argentina: 22:00 horas
Colombia: 20:00 horas
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, entre Cruz Azul y LAFC, desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
Si la Máquina quiere meterse a las semifinales del torneo deberá protagonizar esta noche una verdadera hazaña, tras caer en el encuentro de ida por 3-0, por lo que necesita cuatro goles para quedarse con el boleto, sin recibir ninguno.
El equipo de Nicolás Larcamón intentará darle la vuelta al global ante un equipo estadounidense que está decidido a finalizar la obra para seguir soñando con el título. Un gol suyo obligaría a los celestes a ir por cinco. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.