Cruz Azul vs LAFC en vivo: Kevin Mier va de titular en la portería de la Máquina en la Concachampions 2026

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, entre Cruz Azul y LAFC, desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Si la Máquina quiere meterse a las semifinales del torneo deberá protagonizar esta noche una verdadera hazaña, tras caer en el encuentro de ida por 3-0, por lo que necesita cuatro goles para quedarse con el boleto, sin recibir ninguno.

El equipo de Nicolás Larcamón intentará darle la vuelta al global ante un equipo estadounidense que está decidido a finalizar la obra para seguir soñando con el título. Un gol suyo obligaría a los celestes a ir por cinco. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.