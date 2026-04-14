Jugando Claro, en vivo | Lunes 13 de abril

El mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

La actividad de la Concacaf Champions Cup 2026 entra en un momento decisivo y en Jugando Claro te llevamos el mejor análisis de dos partidos que marcarán el rumbo de los equipos mexicanos en el torneo. América y Cruz Azul se juegan más que un resultado: se juegan su credibilidad en el tramo más exigente del semestre.

América recibe a Nashville en el Estadio Azteca en una serie completamente abierta tras el empate sin goles en la ida. El equipo de André Jardine está obligado a responder en casa, en medio de cuestionamientos por su funcionamiento y con la presión de avanzar a semifinales. Aunque parte como favorito por su jerarquía, la falta de contundencia ofensiva ha encendido las dudas en Coapa.

América, obligado a responder en casa

Con jugadores como Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez como principales armas, las Águilas necesitan recuperar su mejor versión para evitar otra sorpresa frente a un equipo de la MLS que ya demostró que puede competirle de tú a tú. La exigencia no es menor: América no solo debe ganar, también convencer en un escenario donde cada error puede costar caro.

Cruz Azul, ante una misión casi imposible

Del otro lado, Cruz Azul enfrenta un reto aún mayor. La Máquina recibe a LAFC en el Estadio Cuauhtémoc con la obligación de remontar un 0-3 en contra. El equipo de Nicolás Larcamón necesita una noche perfecta para mantenerse con vida en la competencia. A pesar del golpe sufrido en la ida, el técnico celeste mantiene la confianza en su plantel y apuesta por hacer pesar la localía para buscar una remontada que sería histórica.

Todo el análisis en Jugando Claro

Además de la Concachampions, en Jugando Claro analizamos lo que dejó la Jornada 14 de la Liga MX rumbo a la Liguilla, con equipos que comienzan a definir su destino en la fase final del torneo. No te pierdas el mejor debate, las claves tácticas, la polémica y todo lo que necesitas saber de los partidos más importantes del momento en nuestro streaming en vivo.

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