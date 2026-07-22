Jugando Claro, en vivo | Martes 22 julio 2026

Jugando Claro analiza Cruz Azul, la previa Toluca vs Pumas y el retiro de Guillermo Ochoa, con todo el fútbol nacional e internacional

Cruz Azul continúa mostrando carácter en el inicio del Apertura 2026. Tras una remontada que le permitió sumar su segunda victoria consecutiva, el equipo cementero confirma un buen arranque de torneo. En Jugando Claro se analizará a detalle el desempeño del equipo, su funcionamiento en las primeras jornadas y cómo el proyecto liderado por la directiva y cuerpo técnico deja sensaciones positivas en la Liga MX.

Por otra parte, uno de los partidos más atractivos de la Jornada 2 será el duelo entre Toluca y Pumas en el Estadio Nemesio Diez. En Jugando Claro se presentará el análisis del encuentro, revisando las claves tácticas de ambos equipos, los jugadores a seguir y lo que está en juego en este compromiso que promete intensidad y espectáculo.

Además, el programa rendirá un especial homenaje a Guillermo Ochoa, quien anunció su retiro del fútbol profesional. La trayectoria del arquero mexicano, marcada por participaciones mundialistas, títulos y atajadas históricas, será recordada y analizada. Se discutirá su impacto en la selección mexicana y el legado que deja, así como el futuro de la portería del Tri en competiciones nacionales e internacionales.

Xavi Sol, Daniela Cohen, Antonio Moreno y Félix Fernández lideran la transmisión del programa, ofreciendo cobertura completa de la Liga MX, noticias de la selección mexicana, fútbol internacional y fichajes destacados. La combinación de análisis, debate y seguimiento detallado hace de Jugando Claro la plataforma ideal para mantenerse informado y disfrutar del deporte con rigor y pasión.

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