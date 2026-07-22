Espinoza cuestiona trabajo de Karen Hernández en derrota ante Cruz Azul: “Nadie salió contento con el arbitraje”

El técnico de la Franja también cuestionó el trabajo arbitral y destacó la actuación individual de Brayan Angulo

Espinoza señala errores y destaca la entrega del Puebla ante el campeón. Imago 7

Puebla sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante el Cruz Azul en su visita al Estadio Azteca en duelo adelantado de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, un resultado que dejó al director técnico Gerardo Espinoza evaluando el inicio de temporada de su equipo, que suma un triunfo y una derrota en dos juegos fuera de casa.

“Busco que cambie la inercia en la institución y se empiece a pelear de otra forma, estando en la parte alta y compitiendo de buena manera. Valoro el esfuerzo, la entrega, la disposición y la unión del grupo”, explicó Espinoza en conferencia de prensa.

El estratega también comentó sobre la influencia del arbitraje de Karen Hernández en el partido. Señaló que pequeñas decisiones afectan el desarrollo del juego y la capacidad del equipo para salir de su área, pero enfatizó que Puebla cuenta con jugadores con condiciones y que seguirán trabajando para mejorar.

“Pasan muchas jugadas durante los partidos, nadie salió contento de nuestra parte con el arbitraje, no se tiene que pitar un penal en contra para sentir que la mano se está cargando, hay pequeñas faltas pequeñas situaciones que van incidiendo en que equipo no logre salir de su área. Todo eso va sumando y pesando en el desarrollo del juego”, explicó.

Espinoza indicó que por ahora no esperan refuerzos extranjeros, dado que la plantilla completa ya ocupa las plazas disponibles. Sin embargo, aclaró que podrían sumarse jugadores nacionales si surge la oportunidad.

Respecto al desempeño individual de Brayan Angulo, Espinoza reconoció su compromiso y esfuerzo, destacando que, aunque esta vez enfrentó dificultades defensivas, mantiene un rol clave dentro del equipo y se esfuerza en cada entrenamiento. “Está muy comprometido con su carrera y con el club, y lo demuestra en cada jornada. En el partido anterior fue determinante; hoy le tocó sufrir más en la defensiva, pero su compromiso es total. Hemos tenido pláticas con él y está consciente de su rol; se esfuerza mucho en los entrenamientos y es justo que obtenga estos resultados por su dedicación a la institución”.

Finalmente, el director técnico enfatizó la necesidad de un cambio de mentalidad en Puebla, buscando no solo competir, sino ganar. “Hoy jugamos contra el campeón y nos obligó a replegarnos, pero cada vez que recuperábamos el balón, intentábamos desdoblar y buscar el campo rival. Admira el esfuerzo, pero necesitamos más que competir, queremos competir para ganar”, concluyó.

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