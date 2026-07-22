Gilberto Mora despierta interés del Borussia Dortmund tras destacar en el Mundial

Según informa Lothar Matthäus, tras destacar en el Mundial 2026, el joven futbolista ha despertado el interés de diversos clubes europeos, incluyendo al conjunto alemán

‘Morita’, esperando a ver si toma clases de alemán | Imago7

Gilberto Mora, futbolista mexicano de 17 años, ha comenzado a generar interés en varios clubes europeos luego de su participación en el Mundial 2026. Según declaraciones de Lothar Matthaus, exjugador alemán y campeón del mundo en 1990, ahora es el Borussia Dortmund el que se encuentra entre los equipos que han mostrado interés en sumar al joven mexicano a sus filas cuando pueda concretarse un fichaje.

El elemento de los Xolos de Tijuana disputó cuatro partidos con la selección mexicana en la Copa del Mundo, destacando a su corta edad y consolidándose como una de las promesas más importantes del futbol mexicano. Su desempeño ha puesto su nombre en el radar de equipos de Inglaterra y España, aunque por su edad no puede realizar un traslado internacional inmediato.

En su columna para el Diario Bild, Matthaus señaló que Mora ya es seguido por varios clubes europeos y que el Dortmund ha hecho gestiones preliminares para conocer la situación contractual del jugador. “Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas averiguaciones”, explicó el histórico exfutbolista.

Actualmente, Gilberto Mora tiene contrato vigente con Xolos de Tijuana, por lo que cualquier equipo interesado deberá negociar con la directiva del club fronterizo. Su representante, Rafaela Pimenta, ha señalado que la operación podría requerir una cifra elevada debido a la proyección del jugador y el valor que ha mostrado en competencias recientes.

Además del interés del Borussia Dortmund, medios internacionales reportan que otros clubes importantes siguen de cerca al joven mexicano. Entre ellos se encuentran equipos de la Premier League como Arsenal, Manchester United y Liverpool, así como clubes españoles como Real Madrid, Barcelona y Real Betis, todos pendientes de su evolución y rendimiento en las próximas competencias.

El seguimiento de Mora por parte de los clubes europeos refleja la creciente valoración de talentos jóvenes que destacan en torneos internacionales. El futbolista mantiene la mesura respecto a su futuro y continúa enfocado en sus compromisos con Xolos de Tijuana, mientras se prepara para las siguientes etapas de su carrera profesional.

Con su reciente actuación en el Mundial 2026, Gilberto Mora se posiciona como uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección internacional. Su desempeño abre la posibilidad de un traslado a Europa, aunque dependerá de la negociación entre clubes y la autorización que permita su contratación al no haber alcanzado la mayoría de edad futbolística en transferencias internacionales.

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