Joel Huiqui destaca la capacidad de reacción de su Cruz Azul ante el Puebla en el Azteca

Tras este triunfo, el conjunto celeste se preparará para su próximo compromiso contra Toluca en el Campeón de Campeones

Huiqui tiene ilusionada a la afición cementera | Imago7

Cruz Azul logró un triunfo por 2-1 sobre Puebla en la segunda jornada del Apertura 2026 en el Estadio Azteca, y el técnico Joel Huiqui se refirió al desarrollo del partido, destacando la participación de los cambios y la capacidad del equipo para remontar resultados. En conferencia posterior al encuentro, el estratega señaló la importancia de la estructura del plantel y la contribución de todos los jugadores.

“No había dado cuenta de que los tres partidos habían sido remontados… Honestamente, somos privilegiados nosotros como entrenadores. Me toca a mí hoy dirigir un equipo tan importante como Cruz Azul. Y hoy volteo a la banca… y creo que fueron pieza importante para revertir el partido”, comentó.

Sobre la llegada de refuerzos y la adaptación de nuevas posiciones, el técnico señaló que el equipo cuenta con variantes tácticas que permiten ajustar la formación según el desarrollo de cada juego. “Con la entrada o con el acomodo de Jeremy (Márquez) en la posición hemos, sobre todo, resuelto esa posición que en teoría hacía falta. Hoy me siento muy contento con el equipo porque tenemos muchas variantes”, explicó Huiqui.

El director técnico también reconoció que los errores individuales han existido en los partidos disputados hasta el momento, aunque resaltó que la competitividad del plantel permite enfrentar cualquier desafío. “Hoy el fútbol ha cambiado muchísimo… con un buen orden defensivo, un buen planteamiento, creo que pueden competir con cualquiera y hoy se acaba de demostrar”, señaló.

En relación con el desempeño de jugadores específicos, Huiqui destacó la labor de Erik Lira, quien enfrentó un periodo exigente después de su participación en el Mundial. “No ha tenido el mejor de los partidos estas dos jornadas, pero quiero resaltar el compromiso de Erik. Salió muy rápido del Mundial… representa lo que es Cruz Azul”, indicó.

Huiqui también reflexionó sobre la racha invicta del equipo y la apuesta institucional que respalda al plantel. “Esperemos que nunca la conozca [la derrota], pero bueno, va a pasar en algún momento. Estoy muy feliz… el presidente Víctor Velázquez hizo una gran apuesta por lo que hoy ve en la banca, un gran grupo técnico, una estructura institucional”, declaró.

El estratega subrayó la labor de los cambios durante el partido y cómo estos contribuyen a mantener el nivel competitivo del equipo. “El equipo tiene esas variantes de cambios. Cuando uno piensa hacer una modificación, tienes un jugador que te puede dar algo de lo que está dentro o algo mejor… eso es el reflejo de hoy”, afirmó Huiqui.

Finalmente, el entrenador señaló que el equipo ya se prepara para el próximo compromiso, dentro del Campeón de Campeones. “Mañana hay que ir a trabajar. Tenemos todo el staff, todo el respaldo de las instalaciones para que los jugadores estén listos… y pensar en Toluca”, concluyó el técnico de Cruz Azul.

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