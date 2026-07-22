José Saturnino Cardozo confirma que sucederá tras su salida de Municipal Liberia

El técnico paraguayo aseguró que su paso por Costa Rica dejó una huella importante tanto en lo profesional como en lo personal.

El histórico delantero paraguayo y su paso en Costa Rica (admliberia)

José Saturnino Cardozo decidió poner en pausa su carrera como director técnico tras concluir su etapa al frente de Municipal Liberia. Luego de un año de intensa actividad, que incluyó su trabajo como analista durante la Copa Mundial y su paso por el fútbol costarricense, el entrenador paraguayo confirmó que viajará a México para descansar antes de definir cuál será el siguiente proyecto de su carrera.

El exgoleador de Toluca asistió a la Gala de la UNAFUT, donde habló sobre su presente y explicó que no tiene intención de apresurar una decisión profesional. Su prioridad será compartir tiempo con su familia y analizar con calma las oportunidades que puedan surgir en los próximos meses.

“Me voy a México a descansar un rato, estaré con la familia y ya después veremos qué viene. A mí no me gusta apresurarme para tomar decisiones. Me gusta ver el proyecto que pueda haber y tomar las mejores decisiones para mi carrera”, aseguró en diálogo con La Nación.

Cardozo destaca lo vivido en Liberia y deja abierta la puerta para volver

Durante su intervención, Cardozo también recordó cómo nació la posibilidad de dirigir a Municipal Liberia. Explicó que el proyecto llamó su atención porque encontraba un equipo que venía desarrollando un proceso estable, un aspecto que considera importante al momento de asumir un nuevo reto.

“Cuando me hablaron de Liberia me interesó mucho porque tuvieron un entrenador casi tres años y esos son los desafíos que me gustan, porque te da la pauta de que hay un proceso importante“, recordó.

La experiencia deportiva terminó antes de lo esperado debido a los problemas institucionales que atravesó el club, situación que derivó en la pérdida de la licencia para competir en la máxima categoría del fútbol costarricense. Sin embargo, Cardozo prefirió centrar su análisis en el trabajo realizado junto al plantel y evitó profundizar sobre ese contexto.

El técnico paraguayo aseguró que su paso por Costa Rica dejó una huella importante tanto en lo profesional como en lo personal. Además, dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro si aparece una oportunidad que resulte atractiva.

“Estoy contento de haber llegado a Costa Rica, de haber formado parte de Liberia. Haber estado en esta liga me va a marcar siempre“, afirmó. Sobre una posible vuelta añadió: “Me gustó mucho, entonces veremos qué viene más adelante”.

Antes de cerrar, Cardozo destacó el rendimiento que mostró Municipal Liberia durante su gestión y valoró el compromiso de sus futbolistas. “Lo que hicimos fue fantástico. Llegamos a dos semifinales consecutivas y eso se logró con la dedicación y la entrega de los jugadores”, señaló. Finalmente, resaltó las condiciones del grupo al asegurar: “Son buenos jugadores, están formados y han trabajado duro. No fue fácil trabajar con nosotros porque somos muy exigentes, pero son futbolistas que siempre van a tener equipo”.

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