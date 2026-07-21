Cruz Azul vs Puebla en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Cruz Azul vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Cruz Azul tiene un amplio dominio ante el Puebla en los cinco últimos enfrentamientos entre ambos con cuatro triunfos y un empate. Los Cementeros marcaron ocho goles y solamente recibieron dos durante esta racha.

Cruz Azul 1-0 Puebla | Clausura 2026 | 17 de enero de 2026

Puebla 0-3 Cruz Azul | Apertura 2025 | 31 de octubre de 2025

Cruz Azul 1-1 Puebla | Clausura 2025 | 25 de enero de 2025

Puebla 1-2 Cruz Azul | Apertura 2024 | 18 de octubre de 2024

Puebla 0-1 Cruz Azul | Clausura 2024 | 12 de abril de 2024