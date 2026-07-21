Cruz Azul vs Puebla en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas las acciones del Cruz Azul vs Puebla desde la cancha del Estadio Azteca
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo, a Caliente.mx, el Cruz Azul es favorito para quedarse con los tres puntos en casa al tener un momio de -286, mientras que una victoria del Puebla tiene un momio de +780. El empate tiene un momio de +390.
Antecedentes Cruz Azul vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul tiene un amplio dominio ante el Puebla en los cinco últimos enfrentamientos entre ambos con cuatro triunfos y un empate. Los Cementeros marcaron ocho goles y solamente recibieron dos durante esta racha.
Cruz Azul 1-0 Puebla | Clausura 2026 | 17 de enero de 2026
Puebla 0-3 Cruz Azul | Apertura 2025 | 31 de octubre de 2025
Cruz Azul 1-1 Puebla | Clausura 2025 | 25 de enero de 2025
Puebla 1-2 Cruz Azul | Apertura 2024 | 18 de octubre de 2024
Puebla 0-1 Cruz Azul | Clausura 2024 | 12 de abril de 2024
Alineaciones Cruz Azul vs Puebla, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Tanto Joel Huiqui como Gerardo Espinoza echarán mano de sus mejores hombres disponibles para afrontar este partido.
Cruz Azul: Kevin Mier; Rodolfo Rotondi, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez.
Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Facundo Almada, Alberto Herrera, Fernando Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Emiliano Gómez, Ignacio Maestro
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Puebla y dónde ver hoy 21 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
El duelo entre Cruz Azul y Puebla se disputará este martes 21 de julio de 2026, con el silbatazo inicial programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. El compromiso corresponde a la Jornada 2 del Apertura 2026 y marcará el estreno de la Máquina ante su afición en el torneo.
Los seguidores podrán disfrutar del encuentro a través de TUDN en televisión de paga y la plataforma de streaming ViX+. La cobertura iniciará desde minutos antes del arranque con la previa del partido, las alineaciones oficiales y todos los detalles desde el Coloso de Santa Úrsula.
Partido: Cruz Azul vs Puebla
Fecha: martes 21 de julio de 2026
Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México
Transmisión: TUDN y ViX+
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol mexicano, en esta ocasión con el partido entre Cruz Azul y Puebla, correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. El campeón se presenta en la cancha del Estadio Azteca ante su gente, en un duelo adelantado porque el próximo sábado se estarán enfrentado al Toluca por el título del campeón de campeones.
De esta manera, el equipo de Joel Huiqui intentará conseguir su segundo triunfo del torneo, tras sumar tres puntos en su visita al San Luis ante unos Camoteros que también vienen de ganar en su visita a FC Juárez. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.